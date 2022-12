Toruń. Rozjazd na placu NOT-u w kierunku Jaru prawie gotowy. Kiedy autobusy i tramwaje wrócą do Alei Solidarności?

Przebudowa placu NOT, czyli skrzyżowania ulicy Odrodzenia, Szosy Chełmińskiej, Czerwonej Drogi i Alei Solidarności to część budowy linii tramwajowej między centrum Torunia a osiedlem Jar. Tory są układane na Szosie Chełmińskiej, ulicach Długiej, Legionów, Polnej i Watzenrodego.

Chociaż pogoda nie rozpieszcza, to prace na budowie idą w dobrym tempie. Na odcinku od pl. NOT do przejazdu kolejowo-drogowo-tramwajowego na ulicy Legionów zaawansowanie robót wynosi 64 procent, a dalej - od przejazdu do Jaru - 80 procent.