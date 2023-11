Toruń. Są już świąteczne oferty pracy! Jarmark Bożonarodzeniowy, handel, gastronomia. Ile płacą? Oto konkrety

Jarmarki Bożonarodzeniowe w Toruniu i Bydgoszczy - pierwsze oferty pracy

Pracodawca ogłaszający się m.in. na portalu OLX (zakładka: Toruń/praca sezonowa) oczekiwań wielkich wobec kandydatów nie ma. "Wymagamy: orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych, pełnoletności, chęci do pracy (jeśli nie masz doświadczenia, wszystkiego Ciebie nauczymy)" - wylicza.

"Poszukuję osoby do pracy przy sprzedaży w gastronomii i na barze, które posiadają aktualną książeczkę sanepidowska. Praca w terminie od 18 listopada do 22 grudnia. Praca w miłym zespole, Więcej informacji pod numerem telefonu: 784 846 996" -ogłasza się pracodawca.

Hostessy z opłatkiem i nie tylko - ile zarobią? "Najlepsi mają 220 zł dniówki"

"Szukam osób do sprzedaży zestawów świątecznych (opłatek, świeczka itp.). Stawka 23 zł na rękę za godzinę plus premia od sprzedaży (najlepsi mają dniówkę 200 zł -220 zł)" - ogłasza się pracodawca na portalu OLX.

Co ciekawe, zapewnia, że to "praca dla każdego - osoby małoletnie za zgodą rodzica". Zapewnia, że gwarantuje elastyczny grafik, a wypłata jest codziennie - w gotówce, do ręki. To praca na terenie galerii, marketów i osiedl miasta.

"Doświadczenie niewymagane. Zainteresowane osoby proszę o wysłanie SMS - odezwę się" - czytamy w anonsie. Udostępniony numer telefonu: 791 818 069.