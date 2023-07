Kujawsko-Pomorskie. Tak oszukujemy na L4. Co robimy, gdy ZUS wpada na kontrolę? Jedni się tłumaczą, inni... chowają do trumny

Gdy inspektorzy ZUS wkroczyli na kontrolę do zakładu fryzjerskiego, przewlekle chorą panią L. zastali w recepcji. Na sali natomiast fryzjerka strzygła klientkę. Kontrolerzy i sąd pracy w Toruniu uznali, że pani L. wykonywała na L4 pracę zarobkową - nadzorowała funkcjonowanie salonu.

Co robimy na L4? Często naprawdę chorujemy. Bywa jednak, że na zwolnieniu podróżujemy, remontujemy dom lub po prostu zarabiamy pieniądze pracując. Tylko w Kujawsko-Pomorskiem w minionym roku ZUS wstrzymał wypłatę ponad 1,4 tysiąca zasiłków chorobowych na kwotę 1,3 mln zł. W tym roku żniwa szykują się jeszcze większe...

- Wcale nie pracuję. Przyszłam do salonu tylko odebrać listy. No i po taśmę klejącą, bo potrzebuję w domu - tak tłumaczyła się urzędnikom ZUS w Toruniu właścicielka salonu fryzjerskiego, którą kontrolerzy nakryli w pracy za ladą recepcji. Tymczasem kobieta rzekomo była przewlekle chora - przebywała na kolejnym już L4. Kontrolerzy wpadli do salonu w styczniu br., a właścicielka zakładu siedziała w recepcji. Nie potrafiła wytłumaczyć, dlaczego - skoro wpadła tylko po listy - jest w stroju roboczym, a nie np. puchowej kurtce. ZUS w Toruniu cofnął kobiecie zasiłek chorobowy i nie pomogło jej odwoływanie się. W czerwcu br. sąd pracy w Toruniu oddalił jej odwołanie jako bezzasadne. "W czasie choroby nie można prowadzić działalności ani jej nadzorować" - uzasadnił sąd. Bywa, że gdy ZUS wpada na kontrolę wykazujemy się jeszcze większą kreatywnością. -Najbardziej osobliwym przypadkiem w kraju była kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego u właściciela zakładu pogrzebowego, który w swoim miejscu pracy schował się w trumnie, no i zdradził go po prostu kaszel - mówiła nam Krystyna Michałek, rzeczniczka ZUS w Kujawsko-Pomorskiem.

Co jeszcze zdarza nam się robić na L4? Podróżować, imprezować, remontować dom, a nawet startować w zawodach sportowych. A po wszystkim - chwalić się tym np. na Facebooku. Tylko w woj. kujawsko-pomorskim w minionym roku ZUS skontrolował 32,5 tys. zwolnień lekarskich. W wyniku kontroli wstrzymano wypłatę ponad 1,4 tys. zasiłków chorobowych na kwotę 1,3 mln zł. Z kolei w całej Polsce ZUS przeprowadził 429,9 tys. kontroli, w wyniku których wydał ponad 23,8 tys. decyzji, o wstrzymaniu zasiłków na kwotę 22 mln zł.

Jak ZUS wpadł na kontrolę do salonu fryzjerskiego i zastał tam "chorą" panią L.

Przypadkiem pani L. niedawno zajmował się IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Toruniu. A to dlatego, że kobieta odwołała się tutaj od decyzji ZUS-u, który cofnął jej zasiłek chorobowy. Co ustalono w tej sprawie?

Pani L. prowadzi zakład fryzjerski w okolicy Torunia. Salon świadczy też usługi kosmetyczne. Kobieta w ubiegłym roku urodziła dziecko i najpierw od września do końca października 2022 roku przebywała na urlopie macierzyńskim. Tak się jakoś zdarzyło, że zaraz po nim... pochorowała się na duszy. Zwolnienia chorobowe od psychiatry pani L. brała nieprzerwanie od 1 listopada 2022 roku. Gdy zimą br. wpadli do niej na kontrolę inspektorzy toruńskiego oddziału ZUS, była już na kolejnym L4. Tym razem było to zwolnienie na czas od 4 stycznia do 10 lutego. Kontrolerzy w salonie pojawili się 24 stycznia, kwadrans przed południem. Dzień był mroźny. Panią L. urzędnicy zastali w recepcji. Nie miała na sobie kurki czy płaszcza. Ubrana była "po roboczemu" i wszystko wskazywało na to, że kieruje swoim interesem. Fryzjerka akurat strzygła klientkę.

- Wcale nie pracuję. Przyszłam do salonu tylko odebrać listy. No i po taśmę klejącą, bo potrzebuję w domu - tak tłumaczyła się pani L. Kontrolerzy jednak jej nie uwierzyli i wydali decyzje cofającą prawo do zasiłku chorobowego.

Sąd pracy w Toruniu: "Wykonywała pracę zarobkową"

Właścicielka salonu fryzjerskiego od decyzji ZUS odwołała się do sądu pracy w Toruniu. Tutaj nad sprawą pochylał się doświadczony sędzia Andrzej Kurzych. Mógł przeanalizować dokumentację i ustalenia kontroli, a także tłumaczenia pani L. podawane inspektorom. Nie mógł jednak, mimo chęci i zamiaru, wysłuchać argumentów kobiety. Pani L. bowiem, choć była prawidłowo zawiadomiona o terminie rozprawy, do sądu się nie stawiła. Ostatecznie sąd postanowił oddalić odwołanie pani L. jako bezzasadne - rację przyznał ZUS-owi. "24 stycznia 2023 roku M.L. wykonywała pracę zarobkową w postaci sprawowania dozoru nad funkcjonowaniem zakładu" - odnotował sąd pracy. W uzasadnieniu wyroku przypominając, że w czasie choroby nie można prowadzić działalności gospodarczej ani jej nadzorować.

Każda osoba na zwolnieniu lekarskim musi być gotowa na kontrolę

Tylko w pierwszym kwartale 2023 roku w całej Polsce przeprowadzonych zostało 117,2 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W konsekwencji wydanych zostało 7,77 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w I kwartale br. osiągnęła 6,8 mln zł.

ZUS uprzedza, że każda osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim musi się liczy z możliwością kontroli przeprowadzanej przez ZUS czy pracodawcę – uprawnienie do kontrolowania chorych wynika bezpośrednio z ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

-Prowadzimy dwa rodzaje kontroli. Sprawdzamy, czy osoba na zwolnieniu korzysta z niego prawidłowo, a nie np. pracuje, remontuje mieszkanie, czy wykonuje inne prace, które mogłyby wydłużyć jej powrót do zdrowia. Jeśli osoba korzystała ze zwolnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem, to wstrzymujemy wypłatę świadczenia. Jeżeli zasiłek został już wypłacony, to nakazujemy jego zwrot - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim. Nie jest tajemnicą, że o przeprowadzenie kontroli zwracają się do ZUS coraz częściej sami pracodawcy, którzy wiedzą, że ich pracownik wykorzystuje niewłaściwie czas zwolnienia lekarskiego, za które jego szef musi zapłacić i na dodatek znaleźć zastępstwo na miejsce „chorego” pracownika

WAŻNE. Tak kontroluje ZUS, co robimy na zwolnieniu Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy z powodu choroby polega na ustaleniu, czy:

w okresie zwolnienia lekarskiego pracownik nie wykonuje pracy zarobkowej lub

czy nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem

Jeżeli zwolnienie lekarskie zostało wystawione z powodu konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, dodatkowo należy ustalić, czy:

poza pracownikiem nie ma innych domowników, którzy mogą zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny (nie dotyczy to opieki nad dzieckiem w wieku do 2 lat).