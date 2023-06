Toruń. Szkoła okradziona z 750 tys. zł. Wyroku brak, ale zmiana czeka byłą dyrektorkę Annę M. placówki przy ul. Bażyńskich

Zobacz wideo: Co zrobić ze zwierzęciem przed wyjazdem na urlop?

Dobra szkoła ze świetnymi wynikami nauczania i atmosferą - taką opinię ma Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Bażyńskich w Toruniu. Zasłużenie. Niestety, to jednak w tej miejskiej placówce - aż przez 12 lat - ginęły pieniądze.

Okradziona szkoła w Toruniu

Łącznie 750 tys. zł miała sobie przywłaszczyć emerytowana już księgowa Magdalena K. Cieszyć się miała nadmiernym zaufaniem ówczesnej dyrektorski szkoły, Anny M., która dała jej nieograniczony praktycznie dostęp do tokena, czyli narzędzia autoryzującego przelewy. Pieniądze latami (2005-2017) znikały zarówno z ZFŚS, jak i rachunku bieżącego placówki. Takie są przynajmniej ustalenia prokuratury.

Przewód sądowy w procesie obu kobiet Sąd Okręgowy w Toruniu zamknął 30 maja i zapowiedział publikację wyroku. Dziś (12 czerwca) do tego jeszcze nie doszło. Co się wydarzyło w sądzie?

Emerytowana dyrektorka w sądzie. Możliwa jest zmiana kwalifikacji prawnej zarzucanego jej przestępstwa

Do sądu stawił się prokurator, oskarżona była dyrektorka szkoły z obrońcą adwokatem Adamem Wygralakiem oraz adwokat Damian Nyckowski, obrońca emerytowanej księgowej. Sama Magdalena K. nie przyszła, choć 30 maja była obecna. Obowiązku stawiać się jednak na sali sądowej nie miała.

Wyroku jeszcze nie ogłoszono. Sędzia Ewa Lemanowicz-Pawlak poinformowała, że wznawia zamknięty przewód sądowy i zasygnalizowała możliwą zmianę kwalifikacji prawnej czynu zarzucanego Annie M. W jaki sposób? Emerytowana dyrektorka oskarżona została o niedopełnienie obowiązku poprzez brak nadzoru nad księgową i finansami szkoły (art. 231 kk).

Sędzia zapowiedziała zmianę na kwalifikacji na przestępstwo niegospodarności i - to ważne - dokonane nieumyślnie (art. 296 par. 4 kk), w związku z niedopełnieniem obowiązków. Jeśli chodzi o zagrożenie karą, to jest ono podobne - do 3 lat pozbawienia wolności.