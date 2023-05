Toruń. Wieża i elewacja odzyskają dawny blask. Kościół przy ul. Podgórnej przed remontem

- Zostaną przeprowadzone zabiegi konserwatorskie mające na celu zahamowanie postępujących procesów niszczących elewacje. Powierzchnia murów będzie oczyszczona oraz usunięte zostaną niewłaściwe i wtórnie wprowadzone materiały. Zarazem wykonanie prac restauratorskich będzie miało na celu przywrócenie pierwotnych walorów estetycznych składających się na wizję artystyczną twórców kościoła. Przede wszystkim przywrócony zostanie pierwotny wygląd spoin i powierzchni tynkowanych. Zostaną również uzupełnione ubytki w cegłach. Konserwatorzy z firmy Secco Konserwacja Zabytków, która będzie prowadzić prace, sprawdzą również, czy pod wtórnymi warstwami tynku na fryzie wieży jest zachowany tynk z czasów powstania kościoła. Występowała na nim dekoracja malarska nawiązująca formą do malowanych maswerków gotyckich. Zważywszy na osobę ówczesnego pastora i historyka sztuki, Reinholda Heuera, dzięki którego staraniom wybudowano kościół, jego eklektyczna forma oraz wprowadzenie tego rodzaju dekoracji były celowym nawiązaniem do najcenniejszych gotyckich zabytków miasta i przykładem uszanowania stylu, któremu Toruń zawdzięcza swoją sławę. Jeżeli stan zachowania oryginału dekoracji na to pozwoli, zostanie ona odsłonięta, bądź zrekonstruowana, co niewątpliwie byłoby atrakcyjnym uwieńczeniem planowanych prac - wyjaśnił ks. Dariusz Żurański.