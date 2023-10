Toruń. Wyrok za śmierć dentystki na rondzie Czadcy: rok w zawieszeniu dla kierowcy! Prokuratura apeluje i żąda bezwzględnego więzienia

Sąd Rejonowy w Toruniu uznał kierowcę fiata doblo Piotra C. za winnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Gdy inne auta się zatrzymywały, ten 38-latek nie zachował ostrożności i potrącił rowerzystkę. Hanna Walkowska zmarła po kilku dniach w szpitalu - 3 czerwca 2021 roku. Dopiero niedawno ten dramat osądzono, ale nieprawomocnie, w pierwszej instancji sądowej. Losy sprawcy tej tragedii jeszcze się ważą.

Wyrok, który budzi kontrowersje. Dla sprawcy śmierci dentystki: rok więzienia w zawiasach

Sąd uznał winę kierowcy i wymierzył karę, która budzi kontrowersje. To 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata próby oraz oddanie na ten czas kierowcy pod dozór kuratora. Do tego - zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych przez sześć lat (z zaliczeniem okresu od dnia wypadku, czyli 31 maja 2021 roku, kiedy zatrzymano mu prawo jazdy).

Na mocy wyroku Piotr C. został zobowiązany do zaprzestania nadużywania alkoholu oraz podjęcia pracy zarobkowej. Poza tym ma zapłacić częściowe zadośćuczynienie trzem najbliższym osobom z rodziny zmarłej dentystki, w kwotach: 10 tys. zł, 5 tys. zł i ponownie 5 tys. zł.

W wyroku sąd opisał w skrócie, czym zawinił kierowca: "Nie zachował szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów w sytuacji, gdy na prawym pasie ruchu tej jezdni, przed przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerzystów, zatrzymały się inne pojazdy. To skutkowało nieustąpieniem pierwszeństwa kierującej rowerem Hanny Walkowskiej, poruszającej się przejazdem dla rowerzystów przy ul. Legionów z kierunku ul. Polnej w kierunku ul. Żwirki i Wigury i jej potraceniem przez w/w pojazd".

Apelację rozstrzygać będzie Sąd Okręgowy w Toruniu. Na wynik czekają nie tylko śledczy, ale - co zrozumiałe - kierowcy oraz rodzina tragicznie zmarłej torunianki.

Jak doszło do tragedii na rondzie Czadcy? Oto szczegóły podane przez prokuraturę

To był poniedziałek, 31 maja 2021 roku, po godzinie 19.00. Lubiana w mieście stomatolog przemierzała właśnie rondo Czadcy rowerem. Poruszała się prawidłowo, ścieżką rowerową. Nagle w 48-letnią kobietę uderzył fiat doblo...

Za kierownicą fiata doblo siedział 38-letni wówczas Piotr C. Jechał z dzieckiem. Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum-Zachód. Co ustaliła na podstawie zeznań świadków i opinii biegłego?

Dentystka przewieziona została do szpitala. Niestety, mimo wysiłków lekarzy zmarła na początku czerwca. Doznała tak poważnych obrażeń, że życia nie udało jej się uratować. Był to między innymi ciężki uraz czaszkowo-mózgowy i obustronne złamanie żeber.

Fiat poruszał się ulicą Wielki Rów. Do wypadku doszło, gdy skręcał w lewo - w ulicę Żwirki i Wigury . Kierowca nie zachował wówczas należytej ostrożności podczas zbliżania się do przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów. Uczynił tak w sytuacji, gdy na prawym pasie ruchu tej jezdni, przed przejściem i przejazdem dla cyklistów, zatrzymały się inne pojazdy.

- To skutkowało nieustąpieniem pierwszeństwa rowerzystce i jej potrąceniem - przekazywał prokurator rejonowy Marcin Licznerski.

Prokuratura zakończyła śledztwo aktem oskarżenia przeciwko Piotrowi C. Mężczyzna został oskarżony o nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i nieumyślne spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. To przestępstwo opisane w artykule 177 par. 2 Kodeksu karnego. Grozi za nie kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.