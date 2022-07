Toruń zbiera pieniądze na bus dla lekarzy wojskowych z Kijowa. Każdy może pomóc!

Tym razem nagłośnić pragniemy dwie akcje, które już spotkały się z pięknym odzewem w Toruniu. Obie jednak potrzebują dalszego wsparcia. Pierwsza to zbiórka na autobus dla medyków z Kijowa.

Pomóżmy kupić bus do transportu rannych i lekarzy w Kijowie!

Od połowy lipca trwa zbiórka na zakup pojazdu dla Ukraińskiej Wojskowo-Medycznej Akademii w Kijowie. Medycy z tej uczelni kursują do szpitali polowych i udzielają pomocy rannym, którzy z linii frontu trafiają do szpitali polowych. Obecnie do dyspozycji mają tylko stary i uszkodzony autobus (przysłali wideo dokumentujące jego opłakany stan).