Toruńscy symfonicy zaczynają 45. sezon. Z nowym mecenasem i thereminem

Jubileusz Strabaga: z tej okazji wspiera orkiestrę z Torunia

45. sezon orkiestry symfonicznej: zabrzmi nietypowy instrument

- To jedyny instrument muzyczny, na którym gra się nie dotykając go. Ma dwie anteny. Lewa służy do sterowania głośnością dźwięku. Prawa odpowiada za jego wysokość. Zasada działania thereminu jest prosta - gra się na nim odpowiednio poruszając dłońmi. Trudność to to, że instrument jest bardzo czuły, wyłapuje obecność innych ludzi i obiektów. Grający musi być świadomy ruchu własnego ciała. Nawet oddech jest wyczuwalny przez instrument - wyjaśnia Thorwald Jørgensen, który podkreśla, że gra na thereminie z orkiestrą to unikalne wydarzenie. Możliwe że w Polsce stanie się to po raz pierwszy.