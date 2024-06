Toruńska rakarnia. Gehenna zabytku dobiega końca?

- Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę wezwano do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia referencji, co zrobiono - wyjaśnia Malwina Jeżewska, rzeczniczka prezydenta Pawła Gulewskiego. - W dniu 24 maja dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Pozostali oferenci nie złożyli odwołania do KIO w wyznaczonym przepisami terminie. Podpisanie umowy planowane jest na przyszły tydzień, termin realizacji zadania to 12 miesięcy. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego w ciągu 14 dni od podpisania umowy.