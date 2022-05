Turbina na Rondzie Czadcy. Wreszcie powinno tu być bezpieczniej

To Rondo Czadcy było w roku 2021 najczarniejszym punktem w Toruniu, czyli miejscem, w którym doszło do największej liczby śmiertelnych wypadków. W połowie roku zginęła tu potrącona na przejeździe rowerowym rowerzystka, a w grudniu - potrącona na przejściu dla pieszych w pobliżu skrzyżowania piesza. W sumie policjanci odnotowali na Rondzie Czadcy trzy wypadki i 53 kolizje. Poza wspomnianymi ofiarami śmiertelnymi, jedna osoba została ranna.

Rondo Czadcy; co się tu zmieni?

Do śmiertelnych wypadków na rondzie Czadcy dochodziło też wcześniej. O tym, jak niebezpieczne jest to miejsce, pisaliśmy w "Nowościach" wielokrotnie. Po naszych artykułach zmieniła się tu organizacja ruchu - na przykład jazda na wprost jest możliwa tylko z prawych pasów ruchu każdej z jezdni dochodzącej do ronda. Sytuacje z ubiegłego roku pokazały jednak, że problem nie został w pełni rozwiązany. Z poważniejszymi zmianami na rondzie wstrzymano się do czasu budowy linii tramwajowej między centrum Torunia a osiedlem Jar. Torowisko przetnie także skrzyżowanie ulic Legionów, Długa i Wielki Rów.