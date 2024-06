Uratowali dom Heleny Grossówny. Małżonkowie Szymon Spandowski i Anna Zglińska nagrodzeni przez marszałka

- Na Wodną 30 Grossówna wprowadziła się jako nastolatka. Stąd ruszyła w świat, m.in. do podparyskiego majątku Poli Negri i tu zawsze wracała w odwiedziny do matki, z którą była bardzo związana. My mieliśmy tylko numer domu, ale nie zanliśmy numeru mieszkania. W końcu wyjaśniło się, że pod dwójką - wspomina Szymon Spandowski. - Martwiliśmy się o to, co się z domem stanie. Zastanawialiśmy się z Anią nawet, czy by go nie kupić. Sprawdzaliśmy ogłoszenia, ale niestety przegapiliśmy moment sprzedaży. Poszliśmy do biura konserwatora, gdzie się dowiedzieliśmy, że w miejscowym planie zagospodarowania dom jest do zachowania. Niby tak, ale jakoś lokatorów było coraz miej, aż zrobiło się tam pusto i ciemno.