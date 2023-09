W piątek i sobotę podniebne show na stadionie miejskim w Toruniu

W piątek i sobotę torunianie i turyści będą mieli okazję podziwiać spektakl "EXIT" - podniebne widowisko artystyczne z okazji Roku Kopernikańskiego

Spektakl odbędzie się na tle nocnego nieba. Akrobaci zawieszeni pod ogromnym balonem wykonają niesamowite triki, co będzie hołdem do dziedzictwa wielkiego astronoma i matematyka, Mikołaja Kopernika, na 550 rocznicę jego urodzin. To widowisko, które połączy w sobie magię teatru, sztuki cyrkowej i nauki. Będzie można je zobaczyć w piątek 29 września i dzień później, dwukrotnie o godzinie 20 na stadionie miejskim przy ulicy Bema. I to za darmo!

W czwartek na stadionie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Krystiana Kubjaczyka, dyrektora organizatora, Toruńskiej Agendy Kulturalnej oraz Yanna Ecauvre, dyrektora artystycznego Cirque Inextremiste.

Lepiej nie czekać

- Rzeczywiście będziemy patrzeć do góry na spektakl, który będzie rozgrywał się nie tylko tradycyjnie na ziemi, ale również aktorzy będą występować podwieszeni pod balon - stwierdził Krystian Kubjaczyk. - W tym spektaklu bardzo ważną rolę pełni muzyka, dźwięk, będziemy mogli zobaczyć podniebny koncert, będący jednocześnie uzupełnieniem działań teatralnych. Rzecz bardzo wesoła, familijna, dla szerszego odbiorcy. Myślę, że ten wieczór będzie niezapomnianym. Widziałem go we Francji, tysiące ludzi było nim zachwyconych, sam zresztą do nich należałem. Robimy ten spektakl na stadionie miejskim ze względu na ilość przestrzeni. Spektakl jest na tyle duży, że potrzebuje sporej przestrzeni na tego typu działania artystyczne. Musimy zadbać też o naszą widownię, o dobrą widoczność. Ponieważ w spektaklu ważnym elementem jest latający balon, to równie istotna jest pogoda, zwłaszcza wiatr. Wszystko wskazuje na to, że oba spektakle się odbędą. Lepsze prognozy są na piątek, więc zachęcamy, żeby przyjść już w ten dzień, a komu się spodoba, będzie mógł również zobaczyć spektakl drugi raz w sobotę.

Balon robi wrażenie

Widowisko zaprezentują artyści z grupy Cirque Inextremiste, którzy pod przewodnictwem Yanna Ecauvre, z butlami gazowymi jako emblematem i głównym rekwizytem, podróżują od 2007 r. po teatrach i festiwalach w całej Europie.

- Spektakl, który zaprezentujemy w Toruniu, jest jednym z najważniejszych, chociażby dlatego, że w spektaklu wykorzystujemy gigantyczny balon na gorące powietrze i samo to będzie robiło wrażenie, ale wykorzystujemy też elementy, których nie widziałem w przedstawieniach teatralnych innych teatrów - powiedział Yann Ecauvre. - O wszystkim nie chcę mówić, ale kilka sztuczek w swoim rękawie mamy i pokażemy je w piątek oraz w sobotę w Toruniu. Mówimy przede wszystkim o uwolnieniu naszego umysłu, żyjemy w Europie, w takim świecie, gdzie coraz więcej się boimy, coraz większy nacisk kładziemy na bezpieczeństwo i paradoksalnie sami zamykamy się troszeczkę w pewnym więzieniu, co naszym zdaniem dla społeczeństwa może być pewnym zagrożeniem. Chcemy pokazać, że warto swój umysł otworzyć, wyzwolić go, a wtedy dzieją się niesamowite rzeczy.

Będzie niespodzianka

Artyści w trakcie przedstawienia wykonują na dużych wysokościach zapierające dech w piersiach akrobacje. Yann Ecauvre jednak zapewnił, że będą panowali nad sytuacją.

- Będzie to chyba największy spektakl, jaki mamy w swoich zasobach - dodał Francuz. - Myślę, że będzie ekscytujący. Możecie się państwo spodziewać wielkiej niespodzianki. Niespodzianką być może będzie wypowiedź jednego z naszych kolegów, który doskonale zna język polski i końcowy fragment spektaklu, który jest przesłaniem dla publiczności, być może wybrzmi w języku polskim. W samym spektaklu będzie można się doszukać odniesień do kultury, chociażby do filmu „Lot nad kukułczym gniazdem”. Jedna ze scen w naszym spektaklu nawiązuje do filmu Milosa Formana bardzo mocno. Odniesienia kulturowe chcemy podnieść na wyższy poziom dotyczący tego, co dzieje się we współczesnym świecie. Mamy coraz więcej niepokojów społecznych i różnic klasowych. Chcemy, żeby publiczność otworzyła oczy i nie dała sobie wmówić, że ten obcy jest tym złym.