W Toruniu trwa inwazja meszek. Jak długo potrwa?

- To nie tak - wyjaśnia profesor Szpila. - Jest ich dużo, ale nie wnikają do centrum miasta. Można je spotkać na obrzeżach, leśnych duktach. Jak będzie dalej - trudno powiedzieć. W końcówce zimy i wczesną wiosną było sporo opadów i wilgoci, a to dla nich idealne warunki. Jeśli w kolejnych miesiącach panować będzie susza i opadną wody w akwenach i rzekach, liczba komarów spadnie, ale nie będzie to korzystne dla środowiska naturalnego. Z kolei jeśli nie będzie suszy, to komarów nie zabraknie, za to środowisko zyska. Wszystko ma więc swoje plusy i minusy.