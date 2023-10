Wielki remont w Baju Pomorskim w Toruniu dobiega końca. Pierwsze spektakle odbyły się w nowej przestrzeni

Pierwsze spektakle w nowej przestrzeni

Kasa biletowa zyskała nowe logo. Utworzono także kasę letnią, która w sezonie letnim umożliwi zakup biletów bez konieczności wchodzenia do budynku. Foyer zostało oddzielone szklanymi drzwiami, co zdecydowanie podniesie komfort techniczny jesienią i zimą. Sala przytulakowa natomiast została powiększona i odświeżona o nowy kolor ścian oraz wykładziny.

Ostatnie szlify na dużej sali widowiskowej

Na dużej sali widowiskowej zmian było najwięcej. Reflektory zostały wymienione z żarowych na ledowe. Część żarowych jednak zostawiano ze względu na temperaturę światła, która w teatrze jest inna niż w filmie. Pojawiła się także pętla indukcyjna oraz ruchome sztankiety. Scena została pogłębiona o dwa metry. Fotele zostały oddane do renowacji. Jeden rząd został całkowicie usunięty, by zrobić specjalne miejsce dla osób poruszających się na wózkach. Oprócz remontu w teatrze pojawiły się również słuchawki, dzięki którym osoby niewidome będą mogły korzystać z audiodeskrypcji. W przyszłości dyrektor Lisowski planuje dostosować do potrzeb osób z niepełnosprawnością także amfiteatr, by pokonać jeszcze więcej barier architektonicznych.