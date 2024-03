Co pan robi na Mokrem, panie Guderian? Startujesz pan w wyborach?

"Prasę angielską, która największe okazuje zainteresowanie rozgrywającemi się w Azyi wypadkami czekają wręcz kolosalne wydatki, jeżeli w dalszym ciągu pisma londyńskie będą chciały otrzymywać obszerne relacyę z placu boju - pisała "Gazeta" pod koniec lutego 1904 roku. - Każda depesza musi odbyć 12.481 mil angielskich. Telegram oddany w Nagasaki zanurza się w Morzu Chińskiem i przebywszy 476 mil, wyląduje najpierw w Szanghaju. Stąd kieruje się do Hongkongu, czyli przebywa 945 mil, ażeby znów odbyć drogę podwodną 951 mil do Saigonu. Z Saigonu do Singapoore 726 mil, następnie przez Malakę do Pinangu, skąd na zachód przez Bengal do Madrasu. Z Madrasu, przez Bombaj, do Adenu, Adenu przez Morze Czerwone do Aleksandryi. Pozostaje jeszcze do przebycia Morze Śródziemne do Malty, a wreszcie do Lizbony i Londynu. Każdy wyraz przesyłanego tą dorgą telegramu kosztuje jednego szylinga i 11 pensów, czyli 2,35 marki".