Wybory na prezydenta Torunia: Paweł Gulewski wygrał prawie we wszystkich komisjach

W wyborach samorządowych, które odbyły się w niedzielę 7 kwietnia, mieszkańcy Torunia głosowali w 124 obwodowych komisjach wyborczych. 116 z nich to "zwykłe" komisje, osiem - tzw. obwody zamknięte, które stworzono między innymi w szpitalach.

Wybory na prezydenta Torunia: tylko w czterech komisjach wygrał Michał Zaleski

Przypomnijmy, że w wyborach na prezydenta Torunia żaden z ośmiorga kandydatów nie uzyskał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów. Konieczna jest więc druga tura, zaplanowana na niedzielę 21 kwietnia. Przeszli do niej kandydaci z dwoma najlepszymi wynikami. To Paweł Gulewski (Koalicja Obywatelska) - 38,28 procent głosów (26 548 głosów) i Michał Zaleski (Komitet Wyborczy Wyborców Michała Zaleskiego) - 26,41 procent (18 315 głosów).

Zwycięzcy wyborów do Rady Miasta Torunia kadencji 2024-2029, czyli 15 radnych Koalicji Obywatelskiej, przedstawili się podczas prezentacji w Parku Miejskim.

Sprawdziliśmy, jakie wyniki obaj kandydaci uzyskali w poszczególnych obwodowych komisjach wyborczych. Znikąd oczywiście przewaga ponad 8000 głosów Pawła Gulewskiego nad Michałem Zaleskim się nie wzięła. Wygrał on prawie we wszystkich "zwykłych" komisjach. Na 116 z nich Michał Zaleski lepszy okazał się tylko w czterech:

Wybory na prezydenta Torunia: Paweł Gulewski wygrał w 111 komisjach

Paweł Gulewski wygrał więc z Michałem Zaleskim w 111 "zwykłych" obwodowych komisjach wyborczych. W poprzednich wyborach na prezydenta Torunia było to nie do pomyślenia. Michał Zaleski wygrywał z rywalami we wszystkich takich komisjach. Zwyciężał wówczas w wyborach już w pierwszej turze.