Z Cannes i Wenecji do Torunia. Cate Blanchett na czele jury festiwalu EnergaCAMERIMAGE

Festiwal EnergaCAMERIMAGE 2024 w Toruniu: Cate Blanchett na czele jury

Przygotowania do tegorocznej odsłony festiwalu EnergaCAMERIMAGE trwają. Wiadomo już, że jury w jego konkursie głównym będzie przewodniczyć pochodząca z Australii słynna aktorka, laureatka dwóch Oscarów Cate Blanchett.

- Organizacja festiwalu to niekończąca się podróż, kończąca się edycja jest początkiem następnej. W niej czasami są magiczne momenty. Dziś w takim jesteśmy. Chcemy poinformować, kto będzie przewodniczył jury głównego konkursu. To Cate Blanchett. Będziemy ją przez cały tydzień gościć w Toruniu, nie tylko podczas obrad jury. Weźmie też udział w dwóch wydarzeniach wystawienniczych, również z nią związanych. Obecność Cate Blanchett na festiwalu to zwiastun wielkich wydarzeń, które wkrótce będą miały w związku z nim miejsce, także w budowanym na Jordankach Europejskim Centrum Filmowym Camerimage - mówił podczas czwartkowej (6 czerwca) konferencji prasowej szef festiwalu, Marek Żydowicz.