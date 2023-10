Zielona aleja między Toruniem a Wybczem się rozrasta. Zobaczcie zdjęcia!

Krajobraz okolic Torunia powoli wraca do korzeni. Kiedyś drogi było widać z daleka i to wcale nie z powodu ciągnących się za pojazdami tumanów kurzu. Owszem, było go sporo, wszak do połowy ubiegłego wieku większość dróg miała nawierzchnię żwirową. Ciągi komunikacyjne można było jednak dostrzec dzięki rosnącym wzdłuż nich szpalerom drzew, które zresztą zatrzymywały zanieczyszczenia, latem osłaniały podróżnych przed słońcem, zimą zatrzymywały nawiewany z pól śnieg, a wiosną chroniły drogi przed zalaniem. Tu zresztą warto przypomnieć, że tak charakterystyczne dla polskiego krajobrazu szeregi wierzb, pojawiły się w nim dzięki menonitom, którzy przeszczepili na polski grunt sposób naturalnego osuszania terenów przydrożnych.