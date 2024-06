Toruń. "Biedronka" nie dba o zabytek! Średniowieczne malowidła toną w śmieciach i kurzu

Zabytkowe malowidła w toruńskiej "Biedronce"

I o ile ich przesłanianie to tylko i aż brak szacunku dla dziedzictwa Torunia, o tyle to, co zobaczyliśmy w sklepie ostatnio, każe bić na alarm - malowidła liczące sobie 650 lat toną w śmieciach. Dolna część polichromii odgrodzona jest szybą, która ma pełnić rolę ochronną. Za szybą zalegają natomiast rozmaite kartony, papiery i inne śmieci. Nie jest to coś, co spadłoby w to miejsce w jeden dzień - mamy zdjęcia z maja, mamy też z czerwca, a śmieci przy malowidłach są na nich dokładnie te same. Jedyne co się zmienia, to rosnąca na nich warstwa kurzu.

W toruńskiej Biedronce gotyckim malowidłom grożą uszkodzenia DL

WIĘCEJ ZDJĘĆ OBECNEGO STANU MALOWIDEŁ >>> TUTAJ <<<