Zmagasz się z bólami i innymi dolegliwościami? Weź udział w badaniu naukowców z UMK!

Bóle głowy, wzdęcia brzucha, mrowienie w palcach, kołatanie serca – brzmi znajomo? Te i wiele innych dolegliwości mogą mieć podłoże psychiczne. Naukowcy z UMK postanowili bliżej przyjrzeć się temu zagadnieniu. Stworzyli projekt „Psyche & Soma”, którego głównym tematem są zaburzenia psychosomatyczne. Chodzi o zespół różnych objawów np. dolegliwości bólowych, zaburzonego czucia, chronicznego zmęczenia, zaburzeń ze strony układu sercowo-naczyniowego czy trawiennego, których przyczyną nie jest choroba, a mimo to symptomy pojawiają się i, co więcej, prowadzą do istotnego obniżenia jakości życia. Dane pokazują, że zaburzenia psychosomatyczne są dużym problemem zarówno klinicznym, jak i społecznym. Stanowią one także istotne obciążenie ekonomiczne systemu ochrony zdrowia.

- Na różne formy zaburzeń somatycznych o podłożu psychicznym uskarża się średnio 5-7 proc. osób w ogólnej populacji. Choroby te są także przyczyną blisko 30-40 proc. wizyt w gabinetach opieki zdrowotnej – mówi prof. UMK, dr hab. Sławomir Czachowski, lekarz oraz adiunkt Katedry Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Instytutu Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.