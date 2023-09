ZUS Toruń kontra młoda wdowa i matka. Sąd: nie musi oddawać pieniędzy, miała ciężką depresję

Samobójstwo męża i ciężka depresja młodej matki

Pani Julia to młoda matka dwójki dzieci, która prowadziła własną działalność gospodarczą: warsztaty dla dzieci. Jej mąż natomiast w roku 2020 pracował za granicą jako kierowca. W lipcu doszło do tragedii. Mężczyzna, która wskutek pandemii był wówczas bez pracy, popełnił samobójstwo.

Pani Julia na zwolnieniu chorobowym była od sierpnia 2020 roku do lutego 2021 roku, a następnie - do końca czerwca 2021 roku - na zasiłku rehabilitacyjnym. Przez cały ten czas pobierała stosowne świadczenia.

Sąd pracy w Toruniu po stronie młodej matki. Wyrok: nie musi oddawać pieniędzy

Sąd pracy wnikliwie zbadał sprawę, analizując także opinie lekarskie na temat sytuacji pani Julii. Uznał, że kobiecie trudno zarzucić wyłudzenie chorobowego. Nie działała w zlej wierze, a to musiałoby leżeć u podłoża ewentualnego złamania prawa. W tym przypadku tak nie było.

-Ubezpieczona znajdował się w trudnej sytuacji życiowej, cierpiała na ciężkie zaburzenia depresyjne. Organ rentowy (ZUS) nie dysponował oczywiście informacjami na ten temat, ale wiedział, że doszło do śmierci młodego człowieka – męża i ojca dwójki dzieci. To winno obligować do podwyższenia standardu pouczenia, np. poprzez skierowanie do ubezpieczonej dalszych pism wyjaśniających. Konieczność ta wynikała także z niejednoznacznych zapisów we wniosku rentowym, które jednoznacznie świadczyły o pewnym zagubieniu osoby ten wniosek składającej - podkreślił w uzasadnieniu wyroku sędzia Andrzej Kurzych.