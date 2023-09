Rozłam w toruńskiej Koalicji Obywatelskiej. Gdzie jest prawda i kto się z nią minął?

W nawiązaniu do wypowiedzi publicznych i wywiadów udzielanych w mediach przez Radnych Miasta Torunia, członków Klubu Radnych pn. „Aktywni dla Torunia-Szymański, Krużewski, Skerska-Roman”, w których zarzucono mi kłamstwo w kontekście mojej wypowiedzi na temat faktu zaproszenia Radnych Miasta Torunia: Margarety Skerskiej-Roman, Macieja Krużewskigo i Bartosza Szymanskiego do wstąpienia do Klubu Radnych Platforma Obywatelska. Koalicja Obywatelska Toruń, pragnę oświadczyć co następuje:

Z przykrością stwierdzam, że niestety wypowiedzi ww. Radnych pod moim adresem są nieprawdziwe i z pełną świadomością Radni Margareta Skerska-Roman, Maciej Krużewski i Bartosz Szymanski wprowadzają media i opinię publiczną w błąd, mając na celu zdyskredytowanie mojej osoby. Oświadczam, że wystosowanie zaproszenie do członków Klubu Radnych pn. „Aktywni dla Torunia-Szymanski, Krużewski, Skerska-Roman” to fakt, co mogą potwierdzić liczne osoby zarówno z Zarządu Toruńskiej Platformy Obywatelskiej jak i członkowie Klubu Platforma Obywatelska. Koalicja Obywatelska Toruń. Jednocześnie na dowód moich twierdzeń przesyłam w załączeniu listy mailowe wystosowane przeze mnie z zaproszeniem do Radnych Miasta Torunia: Margarety Skerskiej-Roman, Macieja Krużewskigo i Bartosza Szymanskiego do wstąpienia do Klubu Radnych Platforma Obywatelska. Koalicja Obywatelska Toruń z dnia 12.07.2023 roku. W ślad za wystosowanym mailowo zaproszeniem Sekretarz Zarządu Powiatu Platformy Obywatelskiej w Toruniu kontaktował się telefonicznie z ww. Radnymi celem dodatkowego zaproszenia do rozmów.

W związku z powyższym jednocześnie oświadczam, że będę prosił członków Klubu Radnych pn. „Aktywni dla Torunia-Szymański, Krużewski, Skerska-Roman” o sprostowanie swoich wypowiedzi pod moim adresem w tej sprawie.

Łukasz Walkusz -

Przewodniczący Klubu Radnych KO. PO Toruń