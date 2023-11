“Życie w stadzie”. Niezwykła książka o życiu ze zwierzętami toruńskiej polonistki, Kasi Korpal

”Jesteśmy stadem, liczymy 36 łap, 4 pary nóg, 13 par oczu, chyba tyle samo uszu. Rodzina to bardzo dobre słowo, ale my jesteśmy stadem, mieszanym, to prawda; trochę u nas dwułapnych i to my, dwułapni, odpowiadamy za podstawowe rzeczy niezbędne do funkcjonowania stada – żarcie, spacery i takie inne, to nasza działka, ale czterołapnych jest tu zdecydowanie więcej, dlatego tak – JESTEŚMY STADEM. Koniec i kropka”.