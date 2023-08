300+ i 500+. Komu przysługują świadczenia, jak je załatwić?

Na pytania o świadczenie 300+ z programu „Dobry Start”, świadczenie wychowawcze 500+, rodzinny kapitał opiekuńczy i żłobkowe odpowiadała Jolanta Angowska z Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu.

Czy już ruszyły wypłaty 800 plus?

Świadczenie wychowawcze nadal wynosi 500 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Przewidziane w rządowym projekcie ustawy podniesienie od 1 stycznia 2024 roku kwoty świadczenia wychowawczego o 300 zł, czyli z 500 zł do 800 zł miesięcznie, zostanie wdrożone automatycznie, bez żadnych dodatkowych wniosków czy konieczności podejmowania kontaktu z ZUS. Wypłaty świadczenia w kwocie 800 zł będą realizowane do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od stycznia.

W tym roku, w czerwcu, po raz pierwszy składałam wniosek o 500+. Złożyłam go przez bankowość elektroniczną. Gdzie mogę znaleźć informację o przyznaniu świadczenia i kiedy otrzymam pieniądze?

Termin wypłaty świadczenia 500+ jest uzależniony od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Jeśli złożyła go pani w czerwcu, to ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 roku wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca. Wiadomość o przyznaniu świadczenia wychowawczego 500+ zostanie wysłana na adres mailowy podany we wniosku.

Natomiast szczegółowa informacja zostanie doręczona na profil na portalu PUE ZUS. W przypadku odmowy przyznania świadczenia, zostanie wydana decyzja, która będzie doręczona na profil na portalu PUE ZUS. Wiadomość o tym, że została wydana decyzja w sprawie świadczenia wychowawczego 500+, zostanie wysłana na adres mailowy oraz numer telefonu, z wniosku.

Do Polski przyjechałam z dziećmi w ubiegłym roku, uciekając przed wojną w Ukrainie. Do kwietnia otrzymywałam świadczenie 500+ na dwoje dzieci. W maju ZUS wstrzymał wypłatę świadczenia z powodu utraconego statusu UKR. Polskę opuszczałam tylko raz, w maju, i to zaledwie na kilka dni, dlatego nie rozumiem, dlaczego ZUS przestał mi wypłacać 500+. Co muszę zrobić, by je otrzymać?

Świadczenie wychowawcze dla uchodźców z Ukrainy jest przyznawane na podstawie posiadanego statusu uchodźcy wojennego tzw. statusu UKR oraz rejestru straży granicznej, który informuje o pobycie obywatela Ukrainy wraz z dziećmi na terenie Polski w związku z ewakuacją z terenów objętych konfliktem. Powinna pani wyjaśnić niezgodności w Urzędzie Miasta lub w Urzędzie Gminy w sprawie statusu „UKR”, a także skontaktować się z jednostką Straży Granicznej za pomocą maila (adresy dostępne na stronie Straży Granicznej), gdzie miało miejsce przekroczenie granicy, aby zaktualizować rejestr prowadzonego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej. ZUS wypłaci świadczenie za okres wsteczny, gdy zapisy w rejestrze straży zostaną poprawnie uzupełnione.

Mój syn, na którego mam przyznane świadczenie wychowawcze, od 17 lipca jest w hospicjum. Czy nadal ZUS będzie wypłacał mi świadczenie?

Jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji, która zapewnia nieodpłatne pełne utrzymanie, to nie ma pani prawa do świadczenia 500+.

Od czerwca jestem rodzicem zastępczym 7-letniej Zuzi, która we wrześniu pójdzie do pierwszej klasy. Czy do wniosku o 500+ i 300+ muszę dołączyć jakieś dokumenty?

Zarówno do wniosku o przyznanie świadczenia 500+ jak i 300+ z programu „Dobry Start” musi pani dołączyć zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które potwierdza umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej. Na zaświadczeniu powinna znajdować się data umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej. Złożenie wniosku o 500+ w ciągu trzech miesięcy od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej gwarantuje wypłatę świadczenia z wyrównaniem. W przypadku świadczenia 300+ wniosek należy złożyć do 30 listopada. Można to zrobić na kilka sposobów – poprzez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety, bezpośrednio na PUE, na portalu [email protected], albo w bankowości elektronicznej.

Mój syn jest uczniem ostatniej klasy technikum. W sierpniu kończy 20 lat. Czy należy mi się na niego 300+?

Tak. Świadczenie 300+ z programu „Dobry Start” przysługuje na dziecko, które uczy się i jest w wieku od 7 do 20 lat lub do 24 lat, jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność. Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeśli - odpowiednio - 20. albo 24. rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym.

Moja żona 20 kwietnia urodziła syna. Do kiedy można złożyć wniosek o 500 plus, żeby niczego nie stracić?

Aby otrzymać świadczenie od dnia urodzenia dziecka, należy złożyć wniosek w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Najkorzystniejszą opcją dla Państwa byłoby złożenie od razu dwóch wniosków na dwa okresy świadczeniowe: od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku i na nowy okres od 1 czerwca 2023 roku do 31 maja 2024 roku. Świadczenie zostanie przyznane od dnia urodzenia dziecka.

W kwietniu złożyłam wniosek o świadczenie 500 plus na kolejny okres zaczynający się od czerwca. Nie przekazałam wszystkich dokumentów. Jak mogę uzupełnić wniosek, który składałam przez bankowość elektroniczną?

W celu uzupełnienia brakujących dokumentów powinna Pani zalogować się do profilu PUE ZUS, wejść w zakładkę ubezpieczony/świadczeniobiorca- rodzina 500+szczegóły twoich wniosków – zaznaczyć wniosek, który chcemy uzupełnić i kliknąć ikonkę uzupełnij wniosek. Utworzy się wniosek POG, który po wysłaniu trafi do jednostki obsługującej daną sprawę.

Jak mogę skorygować błędny numer rachunku bankowego podany we wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy?

Należy złożyć ponownie wniosek z prawidłowymi numerem rachunku.

Czy opiekun tymczasowy występujący o świadczenie 500+ musi mieć specjalny dokument, który potwierdza, że sprawuje opiekę nad dzieckiem?

Tak. Opiekuna tymczasowego ustanawia polski sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce pobytu dziecka. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie z sądu opiekuńczego.