550 złotych niezależnie od wieku? Koniecznie złóż wniosek w ZUS!

Świadczenie 550 złotych - dla kogo?

Jest to specjalne świadczenie dostępne dla sierot zupełnych. Jeśli rodzice dziecka (lub młodego dorosłego) nie żyją, może złożyć ono wniosek do ZUS o przyznanie specjalnej renty rodzinne po zmarłym rodzicu. Co więcej, środki te można otrzymać również wtedy, gdy dziecko jest w rodzinie zastępczej. W przypadku braku wiedzy o ojcu, śmierć matki uprawnia do wnioskowania o te środki.