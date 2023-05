A to złodzieje! Kradli w Kamionkach, Mirakowie, Ostaszewie... Teraz pójdą za kraty

Historia tych dwóch złodziei i okradzionych przez nich ludzi w Kamionkach Małych czy Mirakowie może być przestrogą przed letnim sezonem - wyprawy nad jeziora mogą skończyć się utratą roweru, opon z samochodu czy narzędzi. Pilnować trzeba też dobytku zostawianego w domkach letniskowych i domach w budowie.

Zobacz wideo: Ogródki letnie na starówce

Szymon D. i Maciej P. okradali zeszłego lata ludzi i domostwa głównie na terenie gminy Łysomice. Grasowali między innymi w ośrodku wypoczynkowym w Kamionkach Małych (tu akurat pierwszy z przestępców działał sam), w Mirakowie, Gostkowie, Ostaszewie... Szymon D. poza tym gotów był do brutalnych przestępstw. To on z nożem wojskowym w ręku dokonał rozboju w Kamionkach, usiłując zmusić ofiarę do oddania mu samochodu.

Obaj mężczyźni mieli proces przed Sądem Okręgowym w Toruniu. W środę, 17 maja usłyszeli wyrok. Obaj mają iść za kraty. Pierwszy z nich na cztery lata, a drugi - na osiem miesięcy.

Rozbój w Kamionkach. Z nożem wojskowym na ofiarę

Zacznijmy od Szymona D. i najpoważniejszego przestępstwa, za które właśnie został skazany. To rozbój, którego ten przestępca dopuścił się minionego lata, a dokładniej 16 sierpnia 2022 roku, na terenie ośrodka wypoczynkowego w Kamionkach Małych.

Trzymając w ręku nóż wojskowy (długość ostrza: 34 cm) napastnik zaatakował kierowcę siedzącego w samochodzie. Przestraszył go, doprowadził do tzw. stanu bezbronności i chciał zmusić do tego, by ten oddał mu samochód. Kierowcy udało się jednak wyswobodzić i odjechać.

Tylko za ten czyn sąd wymierzył Szymonowi D. karę trzech lat i dwóch miesięcy bezwzględnego więzienia. Karę powiększyła mu kradzież roweru ze stojaka w ośrodku w Kamionkach (warty był blisko 2 tysiące zł), a także kradzieże których dokonał wspólnie z Maciejem P. Gdzie grasowali i co ukradli? Lista jest ich "dokonań" naprawdę długa.

To oni kradli w Mirakowie, Gostkowie, Ostaszewie i Łysomicach ubiegłego lata

Przez dwa tygodnie w sierpniu ubiegłego roku złodzieje okradali pewien dom w Łysomicach. Korzystali z braku nieuwagi gospodarza i braku ogrodzenia. Wynieśli stąd...trzynaście ram budowalnego rusztowania. 15 sierpnia okradli podobnie dom w budowie w Gostkowie. Tutaj złodziejom również do gustu przypadły rusztowania budowlane (osiem sztuk).

W Mirakowie ten złodziejski duet grasował natomiast w nocy, z 24 na 25 lipca. Na cel przestępcy wzięli zaparkowany tutaj samochód marki Renault Scenic. Pozbawili pojazd nie tylko felg aluminiowych, ale i sześciu sztuk opon typu Pirelli. Łączna wartość strat: przynajmniej tysiąc zł.

W Gostkowie złodzieje okradli natomiast dom - 14 sierpnia 2022 roku. Skorzystali z tego, że właściciel ukrywał klucze do domostwa pod donicą i w ten sposób dostali się do środka i ogołocili dom z tego, co wpadło im w ręce. Ich łupem padły: piła spalinowa (o wartości 400 zł), konsola do gier (700 zł), odtwarzacz muzyki (300 zł), rower górski (300 zł), rower typu damka (200 zł) i narzędzia w walizce (100 zł). To jednak nie wszystkie straty, jakie poniósł gospodarz domu w Gostkowie. Z sobie tylko znanych powodów złodzieje jeszcze uszkodzili mu celowo ekran telewizora i podziurawili dwa głośniki. Łączny rachunek szkód: 2 tys. 800 zł.

Ostaszewo- - to kolejna miejscowość, w której grasowali złodzieje. Byli tutaj 15 sierpnia 2022 roku, około godziny 16.00. Włamali się do pomieszczeń gospodarskich na pewnej posesji, wyłamując kłódkę. Tutaj ukradli piłę spalinową, opony samochodowe do dwóch samochodów (razem warte 1,7 tys. zł), elektryczna szlifierkę, odkurzacz i karcher. Nie pogardzili nawet wartym 80 zł przedłużaczem...

Wyrok: bezwzględne więzienie i zapłata dla pięciu okradzionych właścicieli

Szymona D. sąd skazał na 4 lata bezwzględnego więzienia, a Macieja p. - na osiem miesięcy pozbawienia wolności, również bez zawieszenia. Wspólnie mają też naprawić szkody, płacąc pięciu okradzionym właścicielom łącznie 9 tys. 720 zł.