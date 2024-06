Bulwar Filadelfijski zamknięty dla samochodów. To konieczne, bo przepisy są tu łamane na oczach prezydenta Torunia

Bulwar Filadelfijski w Toruniu: zamknięty dla samochodów w najbliższe weekendy

Więcej informacji z Torunia i okolic przeczytasz >>>TUTAJ<<<<

- Będzie zamykany od piątku 21 czerwca, we wszystkie weekendy sezonu turystycznego - zapowiada prezydent Paweł Gulewski. - To niezbędne rozwiązanie. W weekendy na Bulwarze Filadelfijskim pojawiają się tysiące mieszkańców i turystów.

Bulwar Filadelfijski będzie zamykany dla samochodów w piątki od godziny 19 do godziny 21 w niedziele. Pojawią się dwa typu ograniczeń. Całkowicie dla samochodów zamknięty zostanie jego fragment między Ślimakiem Getyńskim a ulicą Łazienną. Dostępny on będzie tylko dla pieszych i rowerzystów. Wjazd samochodów będą blokować automatyczne, wysuwane z nawierzchni słupki. Są one przy skrzyżowaniach Bulwaru Filadelfijskiego ze Ślimakiem Getyńskim i ulicą Łazienną. W tych punktach będą też dodatkowe zabezpieczenia. Ponadto obowiązywać będzie zakaz skrętu w prawo z mostu drogowego im. marszałka Piłsudskiego w Ślimak Getyńskiego. Nie będzie obowiązywać jedynie samochodów dojeżdżających do hotelu Bulwar i Copernicus oraz do ulicy ks. Popiełuszki.