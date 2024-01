Nawet przy rabunku magazynów porządek musi być, czyli Toruń pod koniec stycznia 1945 roku

- Obok Ubezpieczalni, czyli obecnej Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, był magazyn, w którym m.in. można było znaleźć woreczki rozgrzewające - opowiada pani Sylwia. - Wlewało się do takiego wodę, a on zaczynał pulsować i wydzielać ciepło. Chowało się później taki woreczek do kieszeni.