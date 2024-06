Toruń. Mieszkańcy bloku przy ul. Kraszewskiego walczą z hałaśliwym sąsiadem, który zakłóca spokój muzyką

Hałasy nad ranem i w ciągu dnia

– To zdarza się notorycznie, nie wiemy już co robić, bo upominanie przez nas nic nie daje. Często, gdy wybije godzina 22.00, zaczyna się impreza. Jeszcze w dzień można to zrozumieć, ale w nocy? – pyta jeden z mieszkańców. – W tym tygodniu muzyka obudziła mnie między godz. 3.00 a 4.00. Tak nie można żyć!

– Zamykam okno na noc, bo mieszkamy przy ruchliwej ulicy, a i tak muzyka mnie obudziła. To naprawdę irytujące. Bo w zasadzie bardziej słychać dudniące basy, niż to, że ktoś coś śpiewa – mówi jedna z mieszkanek. – A o śnie można zapomnieć. Nie wiem, co czują ci, którzy mieszkają tuż obok tego mieszkania.

Zawiadomienie dzielnicowego może pomóc

Mieszkańcy mówią, że próbowali interweniować na własną rękę, podejmując rozmowy. Wspominają, że sprawę zgłaszali także do spółdzielni mieszkaniowej, którą jest Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu. Nie mają oni jednak podstaw prawnych do rozpoczęcia interwencji. Trzeba więc powtarzający się incydent zgłaszać do Straży Miejskiej bądź Policji. Pytamy więc oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, co robić w takiej sytuacji.