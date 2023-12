Do Muzeum Twierdzy Toruń trafiła pamiątka z wojny francusko-pruskiej 1870-1871 roku. Przyjechała ze złomowiska

Muzeum Twierdzy Toruń wzbogaciło się o kolejny interesujący eksponat. Tym razem jest tablica upamiętniająca żołnierzy pochodzących z rejonu Puszczy Bydgoskiej, którzy zginęli w wojnie francusko-pruskiej w 1870-71 roku. Tablica trafiła do muzeum ze złomowiska, a ślady historii można znaleźć po obu jej stronach.

Cóż to za budująca historia! Do skupu złomu w Gniewkowie trafiła ponad 50-kilogramowa żeliwna tablica pamiątkowa, poświęcona żołnierzom armii pruskiej, którzy zginęli w wojnie z Francją w 1870-71 roku. Właściciel skupu, Damian Jedziniak, zamiast sprzedać tablicę dalej, w celu jej przetopienia, umieścił informację o niecodziennym znalezisku w internecie. Trafił na nią Michał Wiśniewski z zajmującej się ratowaniem ewangelickich cmentarzy grupy Lapidaria. Dzięki jego pośrednictwu tablica trafiła do toruńskiego muzeum jako depozyt.

- Na tej tablicy zostało upamiętnionych dziewięciu żołnierzy, którzy zginęli w czasie walk, a pochodzili z okolic Puszczy Bydgoskiej - mówi Adam Kowalkowski z Muzeum Twierdzy Toruń. - Dzięki niej możemy się dowiedzieć bardzo wielu rzeczy. Mamy tu nie tylko nazwiska i stopnie wojskowe, ale również miejscowości, z jakich pochodzili żołnierze, w tym kilka takich, których już na mapach nie znajdziemy.

Jakie znaczenie miały tego typu tablice?

Tablica mogła wisieć gdzieś na ścianie ewangelickiego kościoła w Rojewicach, lub być elementem znajdującego się tam pomnika poświęconego ofiarom wojny. Konflikt sprowokowany przez Prusy w 1870 roku był ostatnim krokiem na drodze prowadzącej ku Cesarstwu Niemieckiemu, proklamowanemu 18 stycznia 1871 roku w zajętym przez Prusaków Wersalu. Pomniki, bądź tablice poświęcone poległym w tej wojnie żołnierzom armii niemieckiej znajdowały się w wielu miejscowościach należących wtedy do państwa niemieckiego. Były otaczane czcią nie tylko jako miejsca pamięci poległych, ale również swego rodzaju pomniki narodzin Cesarstwa.

Gdzie będzie można zobaczyć tablicę?

Po powrocie Pomorza, Wielkopolski i Śląska do Polski, a także po zmianie granic w 1945 roku, na terenie naszego kraju większość z nich została zniszczona, chociaż w niektórych miejscowościach można na nie trafić do dziś. Tablica spod Gniewkowa, po 1920, lub 1945 roku, musiała trafić do jakiegoś warsztatu, gdzie odwrócona napisem do dołu służyła jako blat, w każdym razie na odwrocie zostały ślady na to wskazujące.

Po konserwacji tablica zostanie wyeksponowana w Muzeum Twierdzy Toruń, a konkretnie w sali poświęconej toruńskiemu garnizonowi z czasów Cesarstwa Niemieckiego.

Warto pamiętać, że chociaż wojna była kamieniem milowym w historii Niemiec, to na tablicach podobnych do tej, która trafiła do Muzeum Twierdzy Toruń, było wiele nazwisk polskich. Polacy zresztą walczyli w tej wojnie po obu stronach, często przeciw sobie. „Wczoraj, jako w rocznicę bitwy pod Dijon wywieszono chorągwie na koszarach pułków piechoty nr 21 i 61 - pisała „Gazeta Toruńska” pod koniec stycznia 1898 roku. - Jak wiadomo, w bitwie tej wojska Garibaldiego, walcząc przeciw brygadzie Kettlera, którą dwa pułki toruńskie tworzyły, zadały jej ogromne straty, a nawet pułkowi 61 sztandar odebrały, atoli potem dobrowolnie mu zwróciły. Nazwiska żołnierzy w bitwie poległych umieszczone na tablicach w koszarach, świadczą o tem, że to byli sami Polacy. Polaków też ubito przy sztandarze, gdyż sztandar przechodził szybko z rąk jednych do drugich, bo co chwilę niosący go padali.” Toruński pułk był jedynym w armii niemieckiej, który podczas tej wojny stracił sztandar. W jednej z najcięższych bitew tej wojny starli się z brygadą armii Garibaldiego dowodzoną przez gen. Józefa Hauke-Bosaka. Bohater powstania styczniowego w tej bitwie zginął.