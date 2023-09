Duże inwestycje przy jednej z najważniejszych ulic Torunia. Kiedy skończą się związane z nimi utrudnienia?

Dźwig nad Grudziądzką: powstają przy niej dwa budynki mieszkalne

Jedną z tych inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego przy Grudziądzkiej 75. Wznosi go toruńska firma Renova. Znajdzie się tu 16 mieszkań oraz podziemny garaż i komórki lokatorskie. Rzut oka na budynek wystarczy, by stwierdzić, że inwestycja jest na ukończeniu. "G75 to nietuzinkowy design wykonany ze starannością o najdrobniejsze szczegóły" - tak nowy budynek przy jednej z głównych ulic Torunia jest przedstawiany przez inwestora.

Hotel przy Grudziądzkiej. To inwestycja znanego dewelopera

Zjazd z betonowych płyt prowadzi do placu budowy, która oczywiście dopiero się rozkręca. Termin jej zakończenia to listopad 2024 roku. Hotel przy Grudziądzkiej 115 wznosi spółka Murapol Real Estate, należąca do jednego z największych polskich deweloperów - Grupy Murapol. Z jednej strony będzie on sąsiadował z ogródkami działkowymi "Tramwajarz, a z drugiej - ze szkółką drzew i krzewów ozdobnych.