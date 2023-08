Dzwonią oszuści. Jedni podają się za zatroskanych pracowników banku, inni oferują złote góry

O co w takich sytuacjach apeluje policja?

- Oszuści próbują różnego rodzaju zabiegów, by uzyskać dostęp do naszych oszczędności - mówi asp. Dominika Bocian, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. - Policjanci apelują o zachowanie zdrowego rozsądku i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w sieci. Każda rozmowa, w której obca osoba proponuje nam szybki zysk, powinna wzbudzać w nas większą czujność i ostrożność.

Rozmowę z panem oszustem przerwałem. Nie tylko dlatego, że zachowałem zdrowy rozsądek, ale również ze względu na to, że jego głos brzmiał znajomo. Skąd? Ten sam oszust swego czasu dodzwonił się do podinspektor Małgorzaty Sokołowskiej ze świętokrzyskiej policji. Policjantka dała się wciągnąć w rozmowę, wszystko jednak zarejestrowała i nagranie umieściła w sieci.

Oszustwo dwuetapowe

Oszust podał się za pracownika jednej z firm pożyczkowych, a do pani Małgorzaty zwrócił się w związku z rzekomo złożonym przez nią wnioskiem o pożyczkę. Kobieta odparła, że żadnego wniosku nie składała, zaś zatroskany "konsultant", podejrzewając, że doszło tu do oszustwa, sprawdził w systemie, czy podobne wnioski pani Małgorzaty trafiły również do innych firm pożyczkowych. Nie trudno się domyślić, że takowe "znalazł". W związku z tym poprosił kobietę o podanie nazwy banku, w którym ma ona konto. Indagowana podała nazwę przypadkowego banku, zaś "konsultant" wdrożył specjalną procedurę bezpieczeństwa i poinformował, że za chwilę skontaktuje się z nią pracownik banku.

Czego chciał oszust od policjantki?

Rzeczywiście, niebawem telefon zadzwonił ponownie. Tym razem w słuchawce odezwał się "pracownik banku". Dzwonił on w sprawie alarmującego sygnału otrzymanego z parabanku. Zamierzał wszcząć procedurę bezpieczeństwa. W związku z tym poinformował panią Małgorzatę, że rozmowa jest nagrywana, ponieważ bank musi jej zapis przekazać instytucji nadzoru finansowego. Wspomniał również, że o wszystkim poinformował policję. Aby zabezpieczyć znajdujące się na koncie pieniądze poszkodowanej, potrzebował danych pozwalających się na zalogowanie się do tego konta.

Rozmowa trwała długo. Na pytania, dlaczego bankowy "konsultant" prosi od dostęp do konta, do którego przecież bank i tak dostęp posiada, oszust odparł, że pracuje w innym dziale. Wątpliwości dotyczące tego, czy na pewno jest pracownikiem banku, próbował rozwiać proponując rozmówczynię, aby sprawdziła numer, z którego on dzwoni i porównała go z numerem infolinii banku. Rzeczywiście był to ten sam numer, oszuści korzystali z programu pozwalającego na dzwonienie z wybranego przez nich numeru.