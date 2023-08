Wielka ucieczka francuskich jeńców przez toruńską Krzywą Wieżę

„W nocy z soboty na niedzielę około godziny 2-ej rano zbudziła mieszkańców tutejszych trąbka, która się wielu zdawała być trąbką ogniową, był to tymczasem sygnał na alarm - donosiła „Gazeta Toruńska 5 czerwca A. D. 1871. - Rozruch zrobił się w mieście niemały, wielu powychodziło z domów, wszyscy podążyli do okien. Dowiedziano się od biegnących żołnierzy, że jeńcy francuscy pomieszczeni w koszarach nad Wisłą uciekają. Hałas uspokoił się dopiero około godziny 3-ej. Rzecz tak się podobno miała, że około 75 jeńców wyszło z tychże koszar podziemnym gankiem prowadzącym do sklepu Krzywej Wieży i tam okienkiem trzema sztabami zakratowanym, z których środkową wypiłowano, uszli. Okienko to prowadzi na uliczkę wewnątrz murów miasta się ciągnącą. Błąkając się po ulicach, gdyż nie wiedzieli którą bramą ujść za miasto, zostali spostrzeżeni. Mówiono o kilku zabitych i kilkunastu rannych; tymczasem podobno tylko jeden nie żyje wskutek odebranej rany, a czterech czy sześciu jest rannych. Sześciu czy siedmiu zdołało ujść, resztę schwytano. Poczym z koszar nad Wisłą przewieziono wszystkich jeńców do koszar na przyczółek mostowy dla lepszej kontroli. Także z koszar ś. Jakuba trzech jeńców podobno chciało czy zdołało uciec tej nocy”.