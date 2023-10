Gdynia kusi torunian - "Daj się zaprosić nad morze"

- Miasto Toruń z przyjemnością włącza się we wzajemną realizację działań promujących oferty turystyczne obu miast, zarówno poza sezonem jak i w okresie długoterminowym, tym bardziej w okresie podjętych przez nasze miasto starań o przyznanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku - mówi Michał Zaleski, prezydent Torunia. - Turystyka jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi światowej gospodarki, a potrzeby społeczne po pandemii Covid-19 pokazują wyraźny wzrost zainteresowania atrakcjami oferowanymi przez polskie miasta i regiony

Prezydent Gdyni zachęca

"Odkryj w Gdyni (nieoczywiste)" to zaproszenie do poznania niezwykłych, mniej znanych miejsc, symboli, detali, obrazów z życia tego miasta, ale także do inspirujących doświadczeń kulturalnych, sportowych, lifestylowych, które czynią Gdynię doskonałą destynacją nie tylko latem.