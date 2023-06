Jak działają inteligentne sygnalizacje świetlne w Toruniu? Przejazd przez skrzyżowania bywa czasochłonny

- Należy pamiętać, że sygnalizacja świetlna musi pogodzić interesy wszystkich uczestników ruchu. Na głównych ciągach w Toruniu wprowadzono koordynację, która dotyczy ulic Grudziądzkiej, Trasy Prezydenta Raczkiewicza, Szosy Lubickiej od Wyszyńskiego do Ligi Polskiej, Szosy Chełmińskiej od Trasy Prezydenta Raczkiewicza do granic miasta, a także Marii Skłodowskiej-Curie od Trasy Prezydenta Raczkiewicza do sklepu Makro. Koordynacja powoduje pewne ograniczenia przepustowości na wlotach podporządkowanych do ciągu koordynowanego. Jest to szczególnie widoczne po godzinach szczytów komunikacyjnych, kiedy na głównych ciągach koordynacyjnych zanika duża liczba pojazdów, a wloty boczne są w tym czasie obciążone. To wstrzymanie ruchu poprzecznego do ciągu koordynowanego dotyczy również pieszych i rowerzystów, którzy oczekują nieco dłużej na przejście i przejazd - powiedziała Agnieszka Kobus-Pęńsko.