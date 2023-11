"Kolorowy trzeci wiek". Piękny efekt konkursu dla seniorów studentów

"Kolorowy trzeci wiek": ponad sto prac zgłoszonych na konkurs

Do konkursu zgłoszono 109 obrazów o różnej tematyce. Były to martwe natury, pejzaże, portrety, sceny rodzajowe oraz malarskie fantazje.

Rekordowo naćpany kierowca w Kujawsko-Pomorskiem: Zabrakło skali do pomiaru MDMA!

- Prace wykonano różnymi technikami malarskimi. To farby olejne, akwarele, akryle, pastele, gwasz, grafika, techniki łączone oraz malowanie flawowaniem. Obrazy były różnorodne kolorystycznie i różne w odbiorze, pełne dynamiki, ale też spokoju i refleksji. Można było dostrzec znajomość prezentowanej techniki, ciekawy zmysł kompozycyjny, różnorodność i oryginalność wykonania. Efektem były problemy z wytypowaniem laureatów. Ostatecznie spośród 25 wytypowanych prac jury przyznało pięć wyróżnień oraz I, II, III nagrody miejsce - wyjaśnia Hanna Osińska, wiceprezes ds. programowych organizującego konkurs Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Po ogłoszeniu werdyktu jury w Dworze Artusa odbył się wernisaż wystawy, na której zaprezentowano zgłoszone do konkursu prace. Uczestniczyli w nim zaproszeni goście, rzesze plastyków, miłośnicy malarstwa oraz seniorzy z TUTW i zaprzyjaźnionych uniwersytetów trzeciego wieku.

- Celem konkursu była integracja środowiska słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku w dziedzinie artystycznej oraz zachęcanie malarzy amatorów do aktywności twórczej. Seniorzy w nim uczestniczący to miłośnicy malarstwa, którzy wcześniej pochłonięci rodziną i pracą zawodową nie mieli czasu realizować swojej pasji. Wielu z nich od dzieciństwa przejawiało zainteresowanie artystyczne, czuło nieodpartą potrzebę zatrzymania na obrazie rzeczy wyjątkowych, niezwykłych. W wolnych chwilach odwiedzali wystawy i sami próbowali rysować lub malować. Po przejściu na emeryturę, mając więcej wolnego czasu zapragnęli poświęcić go własnemu rozwojowi - opowiada Hanna Osińska.