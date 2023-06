Komisja ZUS w Toruniu uzdrowiła rencistę zaocznie, bez badania! Rentę przyznał mu sąd

Siedem lat temu pan Karol spadł z wysokości 8 metrów i połamał nogi. Przez dwa lata był na rencie. Potem jednak ZUS w Toruniu go... uzdrowił. Komisja Lekarska ZUS uznała go za zdolnego do pracy bez badania - zaocznie, tylko na podstawie dokumentów. Po sprawiedliwość poszedł do sądu.

To filmowy scenariusz z gatunku SF czy proza życia? Jednak to drugie. Dopiero niedawny wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu odmienił sytuację pana Karola. Na jego mocy zmieniono zaskarżona decyzję toruńskiego oddziału ZUS i przyznano mężczyźnie rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy na okres od grudnia 2018 do czerwca 2024 roku. Co się dokładnie wydarzyło? Oto szczegóły odnotowane przez IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Toruniu. Sprawę prowadziła sędzia Danuta Domańska.

Upadek, połamane nogi i operacje. Potem dwa lata na rencie

Pan Karol z zawodu jest mechanikiem samochodowym. Życie tak mu się jednak potoczyło, że pracował jako cieśla, ustawiacz tryskarek, a potem konserwator. Daty 26 sierpnia 2014 roku nigdy nie zapomni, bo zaważyła na jego życiu. Tego dnia mężczyzna spadł z wysokości - z poziomu 8 metrów.

Skutki upadku były dramatyczne i bolesne, choć - każdy to wie - upadek z takiej wysokości mógł skończyć się wręcz tragicznie. Pan Karol doznał wielołamowego złamania kości piętowej z przemieszczeniem w lewej nodze i złamania kostno-chrzestnego kości prawej nogi. Hospitalizowany i operowany był w roku 2014 i w roku 2018.

Mężczyzna był zatem operowany, rehabilitowany, leczony. Cierpiał i cierpi nadal. Wciąż też wymaga specjalistycznego leczenia (o tym w dalszej części części tekstu). ZUS w Toruniu orzekł jego częściową niezdolność do pracy i pan Karol pobierał z tego tytułu rentę przez dwa lata (2015-2017). Potem renty mu odmówiono i odwołanie się do sądu niczego mu nie dało -pozostawał na świadczeniu rehabilitacyjnym.

Jego stan zdrowia jednak się pogorszył - wręcz nie mógł chodzić. W roku 2018, jak wspomnieliśmy, znów był hospitalizowany. Wtedy ponowił wniosek o rentę. Srodze się jednak rozczarował...

Co stwierdził lekarz z ZUS-u i komisja, a co orzekli biegli lekarze sądowi?

Po ostatniej hospitalizacji, pod koniec 2018 roku pan Karol znów wniósł o przyznanie renty. Lekarz orzecznik ZUS specjalistyczna opinie na temat jego stanu zdrowia wydał 12 lutego 2020 roku. Po badaniu ortopedycznym "nie stwierdził wskazań do orzeczenia niezdolności do pracy zarobkowej".

Następnie, 3 czerwca 2020 roku, decyzję w sprawie pana Karola wydała Komisja Lekarska ZUS. Jak odnotował w aktach sąd, "w trybie zaocznym podtrzymała stanowisko lekarza orzecznika ZUS". Mężczyzna jednak się z tym nie pogodził i odmowę uznania go za niezdolnego do pracy i przyznania renty zaskarżył. Tak sprawa trafiła do sądu. Co stwierdzili lekarze, będący biegłymi sądowymi? Biegły neurolog niezdolności do pracy się nie dopatrzył. Inaczej jednak sytuacje ocenił biegły ortopeda. "W opinii biegłego ortopedy obecny stan narządu ruchu u ubezpieczonego narusza sprawność motoryczną organizmu i upośledza wydolność chodu. Ubezpieczony wymaga dalszego leczenia specjalistycznego, wykonania nowych badań diagnostycznych i dalszego celowanego leczenia ortopedycznego, w tym również operacyjnego, systematycznej farmakoterapii i fizykoterapii, kształtowania zachowań prozdrowotnych i unikania przeciążeń. Zdaniem biegłego ortopedy ubezpieczony jest nadal, nieprzerwanie od dnia zakończenia ostatniego świadczenia rehabilitacyjnego, tj. od 22 grudnia 2018 r. do 30 czerwca 2024 r. częściowo niezdolny do pracy zgodnej z kwalifikacjami"- odnotował sąd.

Ten biegły wskazał również, że w porównaniu z poprzednimi badaniami przez lekarzy orzeczników ZUS "obserwuje się powoli postępujące pogorszenie stanu zdrowia ubezpieczonego, co wyraża się narastającym w kierunku sztywności ograniczeniem ruchów stawu skokowego lewego i niewydolnością chodu – chód z utykaniem na prawą kończynę dolną przy pomocy kuli łokciowej".

Potem jednak opiniowali stan pana Karola jeszcze inni lekarze i biegli. ZUS obstawał przy stanowisku, że mężczyzna zdolny jest do pracy.

Sąd: należy się renta od 2018 roku

Sąd Okręgowy w Toruniu bardzo skrupulatnie przeanalizował wszystkie opinie, orzeczenia, dokumenty medyczne i od ubezpieczyciela. Pominął, jak zaznaczyła sędzia Danuta Domańska, dowód z subiektywnej oceny stanu zdrowia samego pana Karola. Doszedł jednak do korzystnych dla niego wniosków.

Na mocy wyroku decyzja ZUS-u została zmieniona. Pan Karol uzyskał prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i to na 3,5 roku - na okres od grudnia 2018 do końca czerwca 2024 roku. W uzasadnieniu wyroku sąd surowo ocenił opiniowanie ZUS-owskie.

"Nie można przy tym abstrahować od stopnia szczegółowości badania lekarzy orzeczników ZUS i lekarza konsultanta ZUS (działających pojedynczo lub w formie komisji lekarskiej) oraz biegłych lekarzy sądowych, w oparciu o których opinie ustalono stan zdrowia ubezpieczonego. Analiza ww. opinii wykazała dość istotne różnice w tych badaniach, na co wskazuje również ich opis, polegające przede wszystkim na ograniczeniu się przez lekarzy orzeczników ZUS do zebrania lakonicznego wywiadu od ubezpieczonego, oraz oglądu dokumentacji medycznej ubezpieczonego. Co również należy podkreślić, orzeczenie Komisji Lekarskiej ZUS z dnia 3 czerwca 2020 roku zapadło w trybie zaocznym" - zaznaczyła sędzia Danuta Domańska. Wyrok w tej sprawie, wraz z obszernym uzasadnieniem, 16 maja opublikowany został w Portalu Orzeczeń Sądu Okręgowego w Toruniu. PS Imię rencisty zostało w tekście zmienione.

