Autobusy wróciły na pętlę, ale na jednej z głównych ulic Torunia nadal jest zwężenie. Dlaczego?

Czytelnik pyta: dlaczego Szosa Lubicka nadal jest zwężona?

MZD odpowiada: konieczna jest naprawa jezdni

W tym rejonie Szosy Lubickiej pojawiło się też nowe rozwiązanie drogowe. To prawoskręt do parkingu park&ride. Zbudowano go wzdłuż fragmentu prawego pasa Szosy Lubickiej. Na prawoskręcie zamontowano bramownicę. To element, który będzie kierowcom wskazywał maksymalną wysokość samochodu, który może wjechać na parking. Trzeba się będzie liczyć z ograniczeniami.