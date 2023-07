Kwiaty w Toruniu. Jakie i gdzie możemy kupić?

Kwiaty są chyba najbardziej uniwersalnym prezentem. Oprócz tego stanowią one ładną i przyjemną dla oka ozdobę mieszkań czy ogródków. Jakie kwiaty dostaniemy w toruńskich kwiaciarniach oraz jakich cenach występują najpopularniejsze rodzaje?

Torunianie mają w czym wybierać jeśli chodzi o kwiaty. Kwiaciarnie mają bogaty asortyment. Dodatkowo w większości kwiaciarni możemy zamówić trudno dostępne lub egzotyczne gatunki kwiatów. W sezonie letnim w kwiaciarniach królują słoneczniki, mieczyki, goździki, eustomy, lilie, gipsówka oraz standardowo róże.

Ile kosztują kwiaty w Toruniu? To zależy od wielu czynników

Cena kwiatów zależy od wielu czynników, na przykład od gatunku, długości, świeżości, sezonu oraz od miejsca. w jakim kupujemy. Róża długa kosztuje w granicach od 10 do 15 złotych. Róża krótsza - od 6 do 7 złotych. Goździki można kupić już od 5 zł, a słoneczniki od około 15 zł. W zależności od rodzaju, kwiaty pochodzą najczęściej z Ekwadoru, Kolumbii, Afryki, Holandii. Dlaczego sprowadzane są aż z tak daleka?

- Polskiego ogrodnika po prostu nie stać na dodatki, które zapewnią kwiatu odpowiednie pożywienie i ilość światła – mówi właścicielka jednej z toruńskich kwiaciarni. – Czyli ze względu na koszty robocizny, środków ochrony, środkow do nawożenia czy konserwacji. Kwiaty może w Toruniu kupić choćby w stoiskach znajdujących się na Rynku Staromiejskim, po wschodniej stronie Ratusza Staromiejskiego. Dostaniemy tu tylko te cięte. W większości kwiaciarni możemy znaleźć również rośliny doniczkowe, jak i sztuczne. Aktualnie z roślin doniczkowych w kwiaciarniach kupimy storczyki, skrzydłokwiaty, draceny, fikusy i wiele innych. Klienci najczęściej kupują kwiaty cięte, rzadziej doniczkowe. Często również kupowane są kwiaty sztuczne, ze względu na swoją trwałość. Dzieje się tak, chociaż nie każda florystka patrzy przychylnie na kwiaty sztuczne. - Bardzo bym chciała, aby przestano dawać kwiaty sztuczne na pogrzeby. To nie jest kwiat, to jest po prostu plastik – mówi pani z kwiaciarni przy ulicy Podgórnej – Wycofajmy wstążki, celofany i inne sztuczne elementy. Pójdziemy w kierunku dbania o naszą planetę. To jest ważne, bo w końcu chodzi o naszą przyszłość.

Kwiaty kupić możemy także w kwiatomacie. Co to takiego? Kwiatomat to urządzenie, w którym można kupić kwiaty przez całą dobę oraz odebrać zamówiony wcześniej bukiet. W Toruniu znajdziemy go w pobliżu skrzyżowania ulic Legionów i Podgórnej oraz na ulicy Kosynierów Kościuszkowskich 13 na osiedlu Na Skarpie.

Dłuższe życie kwiatów. Jak to im zapewnić?

Przy okazji zapytaliśmy toruńskich sprzedawców kwiatów co robić, aby te cięte utrzymały świeżość jak najdłużej. - Najważniejsze jest przycinanie, nie można o tym zapomnieć – mówi właścicielka kwiaciarni przy ulicy Grudziądzkiej. – 2-3 minuty trwa zasklepienie łodyg przez powietrze, które powoduje, że woda nie dociera do kwiatka. Po przycięciu, kwiaty należy od razu włożyć do wody. Jeśli mamy duży bukiet i przycinanie może stanowić problem, to wystarczy włożyć łodygi do wrzątku - w zależności od grubości łodyg na kilka sekund lub nawet do dwóch minut. Wrzątek wyciąga powietrze z łodyg.

Dobrze jest również usunąć liście, stosować odżywki, często wymieniać wodę i myć wazon. Słonecznika również warto zaparzyć.