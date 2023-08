Lewica czy prawica? Kto zdominował polskie media. Naukowcy z UMK doszli do zaskakujących wniosków

PO na lewo, Konfederacja na prawo

Symbol mediów - szklanka do połowy

Na lewo od internetu

Przechył po wyborach?

Socjologowie rozważyli również przyszłe scenariusze rozwoju sytuacji na rynku medialnym. "W tym celu trzeba zwrócić uwagę, że stan spolaryzowanego balansu osiągany jest poprzez dwa wyraźne czynniki. Z jednej strony profil prawicowy wyraźnie zyskuje dzięki przekazowi mediów publicznych, z drugiej zaś lewicowy jest wyraźnie „doważany” poprzez segment internetowy. Jak wyraźny jest to wpływ, widać na poniższych wykresach, w których na tych samych danych i przy użyciu tej samej metodologii zaprezentowano udział poszczególnych profili światopoglądowych raz z wyłączeniem nadawców publicznych, a raz z wyłączeniem portali internetowych. Pozwala to wyraźnie określić dwa czynniki zmiany, z których jeden ma charakter krótkoterminowy i potencjał do wygenerowania zmiany gwałtownej, drugi zaś jest procesualny i wytwarza efekty ewolucyjne. Pierwszym czynnikiem zmiany jest polityczna kontrola nad mediami publicznymi. Jeżeli po wyborach na jesieni 2023 roku zmieni się układ rządowy i tym samym inny ośrodek polityczny będzie nadzorował media publiczne, najprawdopodobniej polska infosfera przesunie się w stronę modelu niezrównoważonego spolaryzowania z korzyścią dla profilu lewicowego. Zakładamy, że pozostanie przy władzy Zjednoczonej Prawicy (nawet w szerszym układzie koalicyjnym) nie doprowadzi do wyraźnej zmiany i należy się spodziewać zachowania modelu zrównoważonej polaryzacji . Drugim czynnikiem zmiany będzie stopniowa utrata znaczenia przez prasę i telewizję, głównie na rzecz treści dystrybuowanych za pośrednictwem Internetu . Jeżeli struktura kapitałowo-właścicielska tego segmentu rynku medialnego nie ulegnie znaczącej modyfikacji, należy się spodziewać powolnego wzrostu ekspozycji profilu lewicowego w nadchodzących latach. Proces ten z definicji nie będzie miał charakteru gwałtownego, a jego skumulowane efekty będą obserwowalne wyraźnie dopiero wtedy, gdy przewagę w populacji Polski uzyskają roczniki z lat 1975–1995".

Nowe media, nowa plemienność

- To jest analiza dotycząca raczej mediów niż polityki – podkreśla prof. Sojak. - Pokazaliśmy, że w rzeczywistości nie jest tak, że któraś ze stron na naszej scenie politycznej ma zdecydowaną przewagę i ma prawo uskarżać się, że przeciwko sobie media. Nie jest to wniosek, który mi osobiście specjalnie „leży”, ale tak naprawdę to, co stało się z mediami publicznymi – pomijając kwestię jakości - "doważa" scenę medialną. Gdyby nie było mediów publicznych w obecnej formie, przewaga środowiska lewicowo-liberalnego byłaby dużo większa. To jest rzecz, nad która warto się zastanowić w kontekście ewentualnych zmian. Jeśli naiwnie uważamy, że demokracja to jest system, w którym od strony medialnej istnieje pewna medialna równowaga, to warto sobie uświadomić, że internet jest medium, w którym tej równowagi na pewno nie znajdziemy. To był jeden z wniosków, który nas samych mocno zaskoczył. Spodziewaliśmy się, że raczej telewizja jest medium, w którym przewaga światopoglądu prawicowego będzie przeważała. Okazało się jednak, że to w internecie te proporcje są najbardziej zaburzone. Co ciekawe, wraz z odchodzeniem mediów z poprzedniej epoki, coraz bardziej wzmaga się mechanizm niszowości i plemienności.