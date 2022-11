Masz te objawy? To może być niedobór biotyny. Jak uzupełnić biotynę w organizmie?

Biotyna jako witamina jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jak wiele witamin z grupy B, ma ona ścisły związek z budową i działaniem skóry oraz włosów i paznokci. Badania potwierdzają, jak czytamy w medonet.pl, że u osób, które przyjmują biotynę w postaci suplementu, paznokcie są twardsze i mniej się kruszą.

Biotyna jest związkiem organicznym, który występuje zarówno w tkankach zwierzęcych, jak i roślinnych. Należy do witamin rozpuszczalnych w wodzie.

Jak działa biotyna

Biotyna uczestniczy w wielu przemianach enzymatycznych, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania człowieka, np. bierze udział w syntezie kwasów tłuszczowych. Kwasy tłuszczowe są w organizmie budulcem błon komórkowych, stanowią podstawę wielu hormonów i przekaźników, a także uczestniczą w przemianach białek i stanowią źródło energii. Dzięki temu biotyna pozytywnie wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego, jak czytamy na stronie poradnikzdrowie.pl, pomaga w utrzymaniu właściwej kondycji błon śluzowych, a także przeciwdziała powstawaniu stanów zapalnych. Reguluje procesy krzepnięcia krwi. Witamina B7 odgrywa również istotną rolę w procesie glukoneogenezy (czyli tworzenia glukozy ze związków niecukrowych w sytuacji, kiedy zabrakło jej w organizmie, na przykład podczas intensywnego wysiłku fizycznego) i wpływa na właściwy poziom glukozy we krwi. Dzięki temu, że witamina ta zawiera w swoim składzie siarkę, ma dobroczynny wpływ na stan skóry, włosów i paznokci.

Biotyna - objawy jej niedoboru

Objawy niedoboru biotyny są związane przede wszystkim z naszą skórą. Pojawiają się na niej różnego rodzaju podrażnienia, przesuszenia, a także stany zapalne. Skóra może również zmieniać kolor na szarawy, a do tego niekiedy występują objawy przypominające nieco łuszczycę. Z kolei płytka paznokcia staje się cienka, a sam paznokieć bardzo się kruszy. Może również dojść do wzmożonej utraty włosów.

Objawem, który nie jest oczywisty i może wydawać się początkowo niezwiązany z niedoborem biotyny, jest podwyższenie poziomu cholesterolu we krwi. Przy braku biotyny pojawiają się również symptomy ogólne, takie jak brak koncentracji i senność, a także otępienie. Z drugiej strony może wystąpić stan przeciwny, czyli rozdrażnienie.

Brak odpowiednich ilości biotyny w organizmie niekorzystnie wpływa także na mięśnie, co objawia się ich bólem, a niekiedy mrowieniem.

Podwyższony poziom cholesterolu we krwi, bóle mięśni, drętwienie dłoni i stóp, a nawet rozdrażnienie, senność czy depresja – to także mogą być objawy niedoboru witaminy B7.