Masz te objawy? To może oznaczać nadużywanie leków! Uważaj, czym się leczysz!

Branie dodatkowych leków - jak duży jest to problem?

Jakich leków nadużywają seniorzy?

Szczególnie widocznym problemem nadużywania leków jest sytuacja seniorów. Należą oni do grupy pacjentów, w której konieczne jest branie wielu leków na kilka współwystępujących schorzeń. Na szczęście grupa ta jest również często obecna u specjalistów, którzy uwzględniają wszystkie leki brane przez pacjenta. Problem pojawia się w szczególności wtedy, gdy leczony przestaje stosować się do zaleceń lekarskich lub bierze dodatkowe leki na własną rękę.

Błąd leczenia skutków leków lekami

Podczas przyjmowania leków mogą pojawić się efekty uboczne. Tych chcemy pozbyć się na różnorodne sposoby. Jednym z większych problemów jest próba leczenia skutków leków poprzez przyjmowanie... innych leków. Jest to błędne koło prowadzące do pogłębienia się problemów zdrowotnych. Co więcej, pojawienie się jakichkolwiek powikłań powinno być leczone poprzez konsultacje z lekarzem. Niektóre z powikłań mogą bowiem przerodzić się w stany zagrażające życiu.