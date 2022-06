Masz te objawy? To stłuszczona wątroba. Winny nie tylko alkohol, ale i jogurty!

Stłuszczenie wątroby coraz częściej dotyka znaczną część osób. Dotychczas zwykło się zakładać, że problem ten doskwiera przede wszystkim osobom mającym problem z nadużywaniem alkoholu. Współcześnie jednak wśród czynników ryzyka wskazuje się otyłość, niedobór witamin oraz wirusowe zapalenie wątroby. Jak dokładnie poznać stłuszczenie wątroby? Co powoduje ten problem?

Czym jest stłuszczenie wątroby?

Co do zasady uznaje się, że stłuszczenie wątroby to specyficzne zaburzenie związane z gromadzeniem się tłuszczu bezpośrednio w komórkach wątroby. Co więcej, schorzenie to może wiązać się z późniejszym stanem zapalnym, co w kombinacji prowadzi do marskości wątroby. Zazwyczaj stan ten wiąże się z nadużywaniem alkoholu, ale nie tylko.

Odmiany stłuszczenia wątroby

Choć stłuszczenie wątroby oznacza odkładanie się cząsteczek tłuszczu w komórkach wątroby, można wymienić dwa główne rodzaje tego zaburzenia. Są to: Alkoholowa choroba wątroby - w tej grupie zalicza się alkoholowe stłuszczenie wątroby oraz alkoholowe zapalenie wątroby. Niealkoholowe stłuszczenie choroby wątroby (NAFLD) - wyróżnia się tu zarówno towarzyszący stan zapalny (NASH), jak i brak stanu zapalnego (NAFL).

Objawy stłuszczenia wątroby

Wśród objawów stłuszczenia wątroby trudno jest wskazać konkretne, charakterystyczne problemy i schorzenia. Jeśli nie towarzyszy nam zapalenie, zazwyczaj wręcz nie ma żadnych objawów. Warto jednak zaznaczyć, że niektóre osoby mogą odczuwać powiększoną wątrobę, co wywoła u nich dyskomfort. Otłuszczenie wątroby czasem jest wyczuwalne nawet przy dotyku. Zazwyczaj jednak można zaobserwować spadek apetytu, nudności, ból pod prawym łukiem żebrowym, wymioty, złe samopoczucie.

Alkohol jako problem dla wątroby

Regularne występowanie stłuszczenia wątroby odnotowuje się u osób wyraźnie nadużywających alkoholu. Często mają one problemy z otyłością oraz niedoborami witamin. Jednak to właśnie alkohol prowadzi bezpośrednio do zwłóknienia wątroby, stłuszczenia jej. W ostatecznym wyniku problemem staje się marskość wątroby.

Czy jogurty powodują stłuszczenie wątroby?

Badania wykazały, że choć zwykłe jogurty są uznawane za zdrowe i naturalne, ich smakowe odpowiedniki często takie nie są. Winę za to ponosi często stosowany dodatek, a mianowicie syrop glukozowo-fruktozowy. Składnik ten znajdziemy również w wędlinach, płatkach śniadaniowych, energetykach oraz serkach i dżemach. Fruktoza sprzyja rozwijaniu się niealkoholowego stłuszczenia wątroby (NAFLD).

Jesz tłuste mięso? Wątroba Ci nie podziękuje!

Negatywny wpływ na nasze zdrowie ma również tłuste mięso w postaci boczku, smalcu, golonki i innych podrobów. Wątroba nie może przerobić nadmiaru tłuszczów, co powoduje problem stłuszczenia. Lepiej zastąpić je zdrowymi tłuszczami, a także produktami bogatymi w kwasy tłuszczowe omega-3. Smażone potrawy warto przygotować na oleju rzepakowym.

Słodycze i przetworzona żywność to problem dla wątroby!

Nie zdziwi nikogo fakt, że lepiej unikać słodyczy. Te bardzo często są przygotowane na bazie wspomnianego syropu glukozowo-fruktozowego. W efekcie problemem staje się nie tylko stłuszczenie wątroby, ale i nadmiar złego cholesterolu LDL we krwi. To zaś prowadzi do zaburzeń układu sercowo-naczyniowego. Podobne problemy powoduje spożywanie mocno przetworzonej, kupnej żywności, zwłaszcza jedzenia potraw prowadzących do otyłości. Co zaskakujące, problemem może być również nazbyt rygorystyczna dieta!

Jak leczyć stłuszczoną wątrobę?

Zaburzenie stłuszczenia wątroby jest odwracalne. Dopiero kolejne stadia schorzenia, czyli zapalenie oraz marskość uniemożliwiają wdrożenie procesu leczniczego. Jednak przed nimi mamy sporo czasu, aby z powodzeniem wdrożyć plan leczniczy. Tu jednak kluczowe jest to, aby trzymać się wskazanej przez lekarza diety i dostarczania organizmowi cennych składników odżywczych.

Te witaminy i minerały uratują stłuszczoną wątrobę!

Niezwykle istotne jest dostarczanie organizmowi konkretnych witamin i minerałów. Przy stłuszczeniu wątroby kluczowy staje się podaż witaminy A, E, K, C oraz witamin z grupy B. Cenne są również minerały, zwłaszcza selen i cynk. Powinny one towarzyszyć odpowiedniej diecie. Warto pomyśleć również o terapii ziołami. Co więcej, coraz częściej wskazuje się na możliwe dobre działanie kawy zwłaszcza u osób z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby.

