Na Rynku Staromiejskim w Toruniu jest już choinka. Można zacząć odliczanie do świąt

Świerk przywieziony przez ciężarówkę z Bukowej

Główna świąteczna ozdoba miasta jest świerkiem, ale przyjechała do Torunia ciężarówką z ul. Bukowej, tam bowiem swoją siedzibę ma doskonale w Toruniu znana firma eM-Tech, która choinki przywozi i stawia od lat bardzo wielu. Konkretnie trudno to ustalić, w każdym razie pan Wojciech Mulski - współwłaściciel przedsiębiorstwa - chodził jeszcze do szkoły, gdy jego ojciec - Ireneusz Mulski, organizował choinkowe transporty. Swoją drogą można by kiedyś przeszukać fotograficzne archiwum "Nowości", aby zobaczyć, jak przez te lata zmieniły się dźwigi. A zmieniły się bardzo. Ten, który w piątek uniósł niemal tonowe drzewo niczym zapałkę, został uruchomiony przy pomocy pilota. Ramię dźwigu jest ogromne, ale można nim operować z niemal chirurgiczną precyzją.