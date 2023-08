Napad na taksówkarza Puls Taxi 5 z Torunia. Jest akt oskarżenia! "Próba zabójstwa" - uznała prokuratura. Motyw: 150 zł za kurs

Prokuratura w sierpniu skierowała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Toruniu. Napad, którego w Kowalewie Pomorskim dopuścił się Przemysław S. wobec toruńskiego taksówkarza uznała za usiłowanie zabójstwa. Mężczyzna w jednym procesie sądzony będzie jednak także za inne przestępstwa. Zgodnie z przepisami, formalnie tylko za próbę zabójstwa grozi mu od 8 do 15 lat więzienia, kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Sprawa nie jest typowa. -Przemysław S. (lat 40) przyznał się do stawianych mu zarzutów i złożył wyjaśnienia zgodne z materiałem dowodowym. W chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał on ograniczoną zdolność do rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem (czyli ograniczoną poczytalność-red.), co wynika z opinii biegłych lekarzy psychiatrów oraz psychologów po przeprowadzonych badaniach - przekazuje prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu.