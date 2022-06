Nie radzisz sobie ze stresem i lękiem? Chcesz przestać się ciągle zamartwiać? Jest to możliwe. Możesz zacząć żyć pełnią życia!

Martwienie się jest naturalne? Tak, ale umiarkowane!

Dlaczego rozmyślanie o negatywach przyszłości jest problemem?

Kiedy negatywne myśli przejmują nad nami kontrolę?

Jak wygląda unieszczęśliwianie się na własne życzenie?

Jeśli w naszym życiu zdarzają się chwile piękne, pozytywne, a my wciąż skupiamy się na tym, co złe, negatywne oraz na tym, co dopiero może (ale nie musi) się wydarzyć, powodujemy u siebie bardzo zły stan. Przede wszystkim unieszczęśliwiamy się na własne życzenie, nie potrafimy docenić dobrych chwil.

Ryzyko depresji i spadku efektywności a lęki i stres

Nietolerancja niepewności - czym jest i dlaczego przeszkadza nam w czerpaniu przyjemności z chwili obecnej?

Jak pozbyć się uczucia strachu?

Uczucie paraliżującego wręcz strachu jest tym, co może się zdarzyć, ale nie musi. Jak jednak możemy uciec od czarnowidztwa? Co do zasady jest to niezwykle trudne. Łatwe wydaje się wyłącznie powiedzenie „myśl pozytywnie”, ale w praktyce wymaga to bardzo ciężkiej pracy nad sobą. Jest to trudne zwłaszcza wtedy, gdy mamy skłonność do częstego i bardzo toksycznego czarnowidztwa. W praktyce jednak w końcu jesteśmy w stanie zawalczyć o spokój ducha oraz szczęście! W tym celu warto postawić na wyrobienie w sobie odpowiednich mechanizmów.