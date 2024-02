Ogród Zoobotaniczny w Toruniu zaprasza na ferie. Sprawdź, co się tam będzie działo

W tym roku kujawsko-pomorskie należy do regionów, które zimową przerwę w zajęciach zaczynają jako ostatnie. Ferie w regionie trwać będą od 12 do 25 lutego. W Toruniu wiele miejskich instytucji, placówek kultury i obiektów sportowych przygotowało specjalną ofertę dla dzieci i młodzieży. Wzorem poprzednich lat, zwolnionych ze szkolnych obowiązków młodych ludzi zaprasza do siebie także Ogród Zoobotaniczny w Toruniu mieszczący się przy ul. Bydgoskiej 7.