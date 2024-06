Orkiestra dęta z Torunia zaprasza na koncert. Po roku zagra rocka

Orkiestrę WOAK-u Vabank w Toruniu: awangardowa i radosna gra

> - To muzycy w wieku od lat 12 do 70 plus. Część składu się zmienia. To normalne zjawisko. Zależy nam na młodych ludziach, bardzo chętnie widzimy w naszych szeregach absolwentów toruńskiej szkoły muzycznej - wyjaśnia Jerzy Durbacz.

Orkiestrę WOAK-u Vabank w Toruniu: czas na "Epokę rocka"

- Zapraszamy na koncert po niedzielnym meczu Polska-Holandia na Euro, mamy nadzieję, że nieprzegranym - śmieje się Waldemar Urbański.

Podczas koncertu Orkiestra WOAK-u Vabank zagra przeboje takie jak: "Biała armia”, "I Feel Good”, "Krakowski Spleen”, "Szklana pogoda”, "Wehikuł czasu”, "Life is Life”, "Smoke on the water”, "Słodkiego, miłego życia”, "Livin On a Prayer”, "Hi Fi superstar”, "Hot Stuff”. Zespołowi towarzyszyć będą toruńskie wokalistki: Asia Czajkowska, Sylwia Kwasiborska, oraz wokalista Mateusz Wiśniewski. Gościnnie na gitarze zagra Ryszard Gajewski, a na perkusji Bartosz Norkowski.

Orkiestra wystąpi w składzie:

dyrygent: Waldemar Urbański;

flety: Karolina Adamska, Justyna Błacha, Hanna Taruć, Dobrosława Wierzbowska, Katarzyna Demska, Alicja „Zośka” Lisiecka

Klarnety: Agata Klemp, Marlena Sygit-Walkusz, Ivan Ostapowych, Wiktor Chlebowski;

saksofony: Katarzyna Stalkowska, Lidia Gajek, Ewa Taruć, Anna Kowalewska, Jakub Brudz, Michał Sobociński, Michał Kurtyka, Bogusław Kurtyka, Krzysztof Opaliński, Mirosław Ciarkowski;

trąbki: Julia Taruć, Arkadiusz Taruć, Tomasz Izydorczyk, Jerzy Durbacz, Sławomir Tutak, Piotr Pacek;

puzony: Mariusz Augustyn, Józef Czechowski, Kamil Malinowski;

sakshorny: Marek „Sołtys” Buszka, Paweł Koziński, Roman Frątczak;

tuby: Piotr Tylicki, Krzysztof Strzemeski, Julian Trzeciak;

gitara basowa: Agnieszka Norkowska, Wojciech Klemp;

instrumenty perkusyjne: Grzegorz Sygit, Kazimierz Sus.