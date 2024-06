Pięćdziesiąta książka Katarzyny Kluczwajd. Premiera nowego tomu "Toruńskich historii" już w czwartek

Nie ma chyba miłośnika Torunia i jego historii, kto choć raz nie wziąłby do ręki którejś z publikacji Katarzyny Kluczwajd. Przez lata ukazały się m.in. zarówno wielotomowe serie wydawnicze, publikacje poświęcone Bydgoskiemu Przedmieściu, szczególnie bliskiemu sercu autorki Podgórzowi, a także niewielkie książeczki typowo popularyzatorskie, dobre także dla młodszych czytelników.

Ostatnia seria, "Toruńskie historie - miejsca i ludzie", to wydawnictwo trzytomowe. Pierwszy z nich ukazał się przed rokiem - bohaterami byli mieszkający na Starym Mieście toruńscy kupcy, rzemieślnicy, handlarze, czy artyści, najczęściej sprzed ponad 100 lat. - Jest to pierwszy z trzech tomów, które powstały z materiałów z kwerend do albumu pocztówek ze śródmieścia. Informacje z tych źródeł zostały połączone z wiedzą gromadzoną przez lata, uzupełnioną o skrupulatne kwerendy w dawnej prasie. Dzięki temu prezentuję inny sposób opowiadania o Toruniu - mówiła wówczas Katarzyna Kluczwajd na naszych łamach.