Politycy! Serce Torunia czeka na wasze banery wyborcze! Będą z nich plecaki dla bezdomnych

Emilia Jaskólska, kandydatka w wyborach z Rypina, zwija swoje banery wyborcze, by przekazać je "Sercu Torunia". Uczynił to już poseł Arkadiusz Myrcha, a kolejni politycy - zamierzają. Z banerów uszyte zostaną plecaki dla osób bezdomnych. Społecznicy z "Serca Torunia" już patrolują przed zimą miejsca ich pobytu, rozpoznajac potrzeby. Kontynuują też zbiórkę na zakup termicznych namiotów igloo.

Wyborcze banery mogą mieć drugie życie i przydać się potrzebującym. Politycy już odpowiedzi na apel Serca Torunia i dostarczają je do Sercowni przy ul. Legionów 238. Powstaną z nich plecaki dla osób bezdomnych.

-Bo banery świetnie się do tego nadają. To nieprzemakalny i trwały materiał. Plecaki z niego będą wytrzymałe - podkreśla Michał Piszczek, lider społeczników z "Serca Torunia". - Cieszymy się, że pierwsi politycy już zareagowali na nasz apel i dostarczają banery. Tym sposobem przestrzeń miejska może zostać szybciej oczyszczona z pozostałości po wyborczej kampanii. Efekty tego sprzątania natomiast posłużą osobom bezdomnym.

Serce Torunia czeka na banery. Już zareagowali: Arkadiusz Myrcha, Emilia Jaskólska, Zbigniew Girzyński...

Kandydaci w wyborach mają zgodnie z przepisami 30 dni na to, by usunąć swoje materiały wyborcze z publicznej przestrzeni. Serce Torunia, czyli organizacja społeczna pomagająca osobom bezdomnym, wyszła im naprzeciw.

-Zaapelowaliśmy do polityków wszystkich opcji, by banery wyborcze przekazywali nam. Oczywiście, ich sztaby muszą je samodzielnie usunąć. Przed naszą siedzibą, czyli Sercownią przy ul. Legionów 238 w Toruniu, stoi już skrzynia, do której banery można wkładać. Jako pierwszy uczynił to poseł Arkadiusz Myrcha z Torunia. Kolejne banery mają dotrzeć z Rypina, od Emilii Jaskólskiej. Na "tak" jest również Zbigniew Girzyński z Torunia - mówi społecznik Michał Piszczek.

Im więcej banerów, tym lepiej. Wszystkie się przydadzą! Społecznicy czekają zatem na działania ze strony kolejnych kandydatów w minionych wyborach. Niezależnie, czy zdobyli mandat poselski czy nie, mogą jeszcze zrobić coś naprawdę pożytecznego dla innych: oczyścić sprawnie miasto lub wieś ze swoim materiałów wyborczych i jednocześnie pomóc osobom bezdomnym.

Co dokładnie stanie się z banerami? - Uszyte zostaną z nich plecaki i torby dla osób bezdomnych. Jak wspomniałem, banery to odpowiedni do tego surowiec. Wstępnie wiemy, że szyć będzie dla nas zaprzyjaźniona firma ze Szczecina. Ale zapraszamy do współpracy inne firmy, szwalnie. Dystrybucją plecaków zajmiemy się już samodzielnie - objaśnia Michał Piszczek z "Serca Torunia".

Komu jeszcze mogą przydać się wyborcze banery? Zwierzętom!

Monika Kalinowska z Rypina, która kandydowała do Sejmu z listy PiS, też postanowiła dać drugie życie banerom. Już je zdejmuje z publicznej przestrzeni i oddaje Fundacji Cztery Łapy w Toruniu. Przydadzą się zwierzętom, bo mogą izolować miejsca ich życia od chłodu i wilgoci.

To już w regionie i generalnie w Polsce sprawdzone! Wykonane z tworzyw sztucznych, nieprzepuszczające powietrza banery doskonale sprawdzają się na przykład przy ocieplaniu bud lub klatek dla zwierząt. I jest już powyborczą tradycją, że galanteria kampanijna, czyli banery właśnie, ale i plakaty, trafiają do schronisk dla zwierząt, przytulisk, pod skrzydła różnych fundacji. WAŻNE. "Serce Torunia" czeka na banery i rozpoznaje przed zimą potrzeby bezdomnych "Serce Torunia" ma swoją siedzibę przy ul. Legionów 238 w Toruniu. Tutaj wystawiona jest skrzynia, do której można wkładać banery wyborcze. Można też dostarczyć je bezpośrednio do rąk społeczników - we wtorki, czwartki i piątki, od godziny 17.00. Wtedy są w Sercowni. Telefon do organizacji: 504 303 268.

Społecznicy z "Serca Torunia" intensywnie przygotowują się do kolejnego sezonu zimowego. Między innymi już realizują wieczorne patrole pustostanów, dworców, działek, bunkrów - czyli miejsc pobytu tych osób w kryzysie bezdomności, które z różnych nie decydują się zamieszkać w schronisku czy korzystać z noclegowni.

"Serce Torunia" kontynuuje też zbiórkę pieniędzy na zakup 10 namiotów termicznych typu igloo. Pierwsze takie namioty pozyskało przed rokiem od darczyńców i przekazało bezdomnym. Minionej zimy nikt w Toruniu nie zamarzł. Zbiórka na portalu Pomagam.pl nazywa się "Przetrwać zimę z Sercem Torunia".